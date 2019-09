JAKARTA - Arsip Nasional Republik Indonesia (RI) memberikan informasi tentang sejarah mengenai kenaikan jumlah bantuan untuk orang miskin di Bali dan Lombok. Surat Edaran tersebut disampaikan pada 27 September 2019.

"#ArsipHariIni menampilkan Arsip Surat Edaran mengenai kenaikan jumlah bantuan tahun 1947 untuk orang miskin yang diambil dari kas daerah di afdeling Bali en Lombok 27 September 1947. Sumbe :ANRI. Alg. Secretarie No. 600 (C)," tulis Arsip, Jumat (27/9/2019).

Baca Juga: Ketimpangan RI Vs Brasil, Sri Mulyani: Di Sana Ada Neymar Pemain Bola Super Kaya

Surat edaran bertuliskan bahasa Belanda tersebut ditujukan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda tekait bagaimana kondisi di Bali dan Lombok ketika itu.

Disampaikan dalam surat tersebut, permintaan perhatian pemerintah pusat soal penduduk Bali dan Lombok pada 1947. Tercatat kekurangan layanan dan miskin, sehinga membutuhkan sejumlah bantuan.

Berikut kutip surat edaran tersebut dalam bahasa Belanda:

Batavia, 27 September

Bijlagen: Aam zijne excellentie de luitenant governeur-general van Nederland-Indie

Onderwerp:

Baca Juga: Ketimpangan si Kaya dan si Miskin di Indonesia Turun

Verhoging van de landasbij drage 1947 ten behove van de armlastige landschapskassen in de afdeling Bali van de residentie Bali an Lombok

Directour van Financien te Batavia

Ik heb de eer de aandacht van jwe excellenctie eerbiedig te verzoeken voor hot volgende.

Blijkens van de resident van Bali en Lombok ontvangen inlichtingen, ia voor het jaar 1947 aan landasbij dragen tot dekking van de tekorten op de gewone en buitengewono dienst, ten behoeve van de 8 armlastige landschap skasswn in de daerah bali, benodigd een bedrag van

4,5 juta of 2,5 juta meen dan in de dezerzijdse bijdrage voor de landsbegroting 1947 vooo onderwerpleijke uitgavin is uitgetrokken

Alvornes over te gaan toot beantwoording van de vraag, waaraan het is toe te schrijven, dat de aanvankelijke raming zoveel lager werd gesteld dan werkelinjk aan bijdragen nodig blijkt to zojn, moge hierodnder een puntsgewijze behandeling volgen van de voornaamste begrotings bestanddelen, waarbij geen onderschoid is gemaakt tussen de gowone en buitengeweno dienst