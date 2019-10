JAKARTA - Menteri ESDM Ignasius Jonan unjuk kebolehan dalam hal tarik suara. Menteri Jonan berduet dengan penyanyi Rossa.

Kesempatan langka itu merupakan bagian dari perayaan Hari Pertambangan dan Energi ke-74. Hari spesial tersebut salah satunya dikemas dalam bentuk Malam Penghargaan Soebroto di Jakarta.

Lagu yang dibawakan oleh Menteri Jonan bersama Rossa merupakan lagu lawas berjudul 'Fly Me To The Moon'. Lagu bergenre jazz tersebut dipopulerkan oleh Frank Sinatra.

Momen itu pun diabadikan oleh Menteri Jonan dalam akun Instagram miliknya. "Malam Penghargaan Soebroto dalam rangka Hari Pertambangan dan Energi ke 74 di Jakarta Theater, 27/09/2019, FLY ME TO THE MOON dengan Rossa, sebagai rasa terima kasih kepada semua stakeholders atas semua karya di tahun ini," demikian posting Menteri Jonan, seperti dikutip Selasa (1/10/2019).

Postingan itu pun langsung banjir komentar para Iger. Salah satunya menyinggung soal Elek Yo Band, sebuah band yang berisi para menteri Kabinet Jokowi. Band tersebut beranggotakan 7 pejabat, yakni :

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani (vokalis)

2. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (vokalis)

3. Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki (vokalis)

4. Kepala Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Triawan Munaf (keyboardis)

5. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (gitaris)

6. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (gitaris)

7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (drummer).

Adapun netizen yang mengomentari soal Elek Yo Band adalah Iger dengan akun bernama fransescorner, "Ditunggu jd vokalis elek yo band pak." Komentar itu pun dibalas oleh Menteri Jonan dengan emoticon senyum. Iger lainnya juga mengomentari soal suara Menteri Jonan. ismilimo : "Ternyata suara pak Jonan bagus juga yah" jekopoer : "keren pak.." barussapta : "Suara dan lagunya bapak jonan jadi perhatian."