JAKARTA - Biasanya kebanyakan orang jika ingin berpergian dengan fasilitas yang mewah yang terbayang olehnya yaitu pesawat atau kapal pesiar.

Tetapi, tidak disangka perjalanan menggunakan kereta tidak kalah mewahnya dari kapal pesiar dan pesawat. Walaupun menggunakan kereta membutuhkan waktu yang lumayan panjang, tetapi jika menaiki kereta yang satu ini dijamin akan semakin menyenangkan karena kereta tersebut memiliki fasilitas dan pemandangan yang membuat kamu semakin betah didalamnya.

Tetapi, kereta dengan fasilitas yang mewah ini tidak bisa dibilamg murah. Kamu harus merogoh kocek yang besar untuk bisa naik kereta yang satu ini. Pertama, kereta belmond hiram bingham dengan harga USD 990 perorang atau setara Rp13,86 juta per orang (USD1 setara Rp14.000).

Kedua, kereta clasico el transcantabrico dengan harga USD2.029,85 per orang setara Rp28,42 juta. Ketiga, kereta vanice-simplon orient express dengan harga USD8.633 per orang setara Rp120.86 juta. Keempat, kereta rovos rail dengan harga USD9.111 per orang setara Rp127,55 juta. Kelima, kereta golden eagle danube express dengan harga USD9.295 per orang setara Rp130,13 juta.

Keenam, kereta cruise train seven stars dengan harga USD11.668 per orang setara Rp163,35 juta. Ketujuh, kereta the ghan dengan harga USD11.749 per orang setara Rp164,49 juta. Kedelapan, kereta belmond royal scotsman dengan harga USD12.148 per orang setara Rp170,07 juta. Kesembilan, kereta maharajas express dengan harga USD23.700 per orang setara Rp331,8 juta, dan yang terakhir kereta the golden eagle dengan harga USD76.295 per orang setara Rp1,07 Miliar.

(rzy)