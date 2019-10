JAKARTA – Harga emas berjangka menguat pada akhir perdagangan 9 Oktober 2019. Harga emas berjangka naik di tengah harapan kesepakatan perdagangan China-AS.

Melansir Reuters, Kamis (10/10/2019), harga emas pada pasar spot naik 0,1% pada USD1,506.27 per ons. Emas berjangka AS naik 0,5% menjadi USD1.511,70 per ounce.

Pasar saham naik karena sebuah laporan meningkatkan harapan kemajuan dalam pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Pembicaraan tingkat tinggi yang melibatkan Wakil Perdana Menteri China Liu He, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin direncanakan untuk Kamis dan Jumat.

Sebuah laporan Bloomberg pada hari Rabu mengatakan Cina masih terbuka untuk menyetujui kesepakatan perdagangan parsial dengan Amerika Serikat.

Sementara itu harga logam mulia lainnya, Perak naik 0,1% pada USD17,73 per ounce, platinum naik 0,4% menjadi USD893,56. Palladium naik 0,1% menjadi USD1,678.10 per ounce.

