NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street jatuh pada perdagangan Senin waktu setempat dipicu sengitnya kesepakatan perdagangan AS-China yang belum mencapai titik temu hingga saat ini.

Padahal, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan, kesepakatan perang dagang akan membantu meredakan situasi dan mendorong pertumbuhan global tahun ini.

Namun kata Trump, bagaimanapu juga kesepakatan dagang masih bisa runtuh dan beberapa laporan media dan komentar dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin membuat investor merasa kurang optimis tentang apa yang sebenarnya telah dicapai.

Saham perusahaan dengan eksposur yang cukup besar ke China, termasuk Apple Inc (AAPL.O), Nvidia Corp (NVDA.O), Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) dan Micron Technology Inc (MU.O) tergelincir. Demikian dilansir Reuters, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menteri Keuangan Mnuchin berharap kesepakatan perdagangan bisa tercapai. Meski jika tak tercapai maka 15 Desember akan dikenakan tarif tambahan impor untuk China.

"Jika China ingin terus berbicara, saya pikir pemerintahan Trump bersedia membuat mereka berbicara, tetapi pada 15 Desember akan ada tarif baru," kata wakil presiden senior di RJ O'Brien & Associates John Brady.

 

Indeks Dow turun 78 poin atau 0,29%. Indeks S&P 500 turun 8,5 poin atau 0,29% dan indeks Nasdaq turun 24,25 poin atau 0,31%. Investor sekarang akan melihat pendapatan kuartal ketiga untuk mengukur dampak dari konflik perdagangan dan ekonomi domestik yang lesu pada perusahaan Amerika. Musim laporan keuangan dimulai pada hari Selasa, dengan bank terbesar di AS diperkirakan melaporkan penurunan 1,2% dalam pendapatan karena penurunan suku bunga, serangkaian flotasi pasar saham yang gagal dan ketegangan ekonomi makro.