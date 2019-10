NEW YORK - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin (14/10/2019) waktu setempat. Penurunan tersebut dikarenakan adanya ketidakpastian menyusul negosiasi perdagangan AS dan China serta investor masih menanti laporan keuangan kuartal III-2019 emiten-emiten AS.

Melansir Reuters, New York, Selasa (15/10/2019), ketiga indeks utama bursa saham AS ditutup di zona merah. Hal ini menghentikan kenaikan beruntun selama 3 hari di mana S&P 500 sempat mengalami total kenaikan 2,7%.

Baca juga: Wall Street Jatuh karena Sengitnya Perang Dagang AS-China

Dow Jones Industrial Average turun 29,23 poin atau 0,11% menjadi 26.787,36 dan S&P 500 kehilangan 4,09 poin atau 0,14% menjadi 2.966,18. Sementara itu, Nasdaq Composite turun 8,39 poin atau 0,1% menjadi 8.048,65.

Seperti diketahui, harapan mulai meredup dari negosiasi perdagangan baru-baru ini antara Amerika Serikat dan China yang seharusnya membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan China mengindikasikan pembicaraan lebih lanjut diperlukan dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan putaran berikutnya tarif impor Tiongkok akan mulai berlaku pada 15 Desember jika kesepakatan belum tercapai saat itu.

Baca juga: Perundingan AS-China 'Mulus', Wall Street Menguat

Sementara Presiden AS Donald Trump memuji fase 1 dari kesepakatan perdagangan AS-China. "sejauh ini, kesepakatan terbesar yang pernah dibuat," ujarnya.

Padahal, tidak ada kesepakatan yang dibuat di atas kertas dan sebagian besar tarif impor Tiongkok tetap berlaku. "Tampaknya ada komitmen yang lebih lembut di pihak Cina daripada yang ditunjukkan pada hari Jumat," kata Joseph Sroka, kepala investasi di NovaPoint di Atlanta.

Dirinya mengatakan, perdagangan harian diharapkan lancar di pasar saham, mengingat hari libur Columbus Day. "Ini adalah hari perdagangan yang lebih ringan karena pasar obligasi tutup," tambah Sroka.

Baca juga: Wall Street Dibuka Menguat Menanti Hasil Pertemuan AS-China

"Ini adalah ketenangan sebelum pengumuman laba badai dimulai pada hari Selasa," tambahnya.

Selain itu, musim pelaporan kuartal ketiga mulai berjalan pada hari Selasa, dengan bank-bank besar AS diperkirakan melaporkan penurunan 1,2% dalam pendapatan. Di mana penurunan tahun-ke-tahun pertama mereka dalam tiga tahun, sebagian karena suku bunga rendah dan ketegangan perdagangan. JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Goldman Sachs Group Inc (GS.N), Citigroup Inc (C.N) dan Wells Fargo and Co (WFC.N) dijadwalkan untuk membukukan hasil kuartal III-2019. Nama-nama besar lainnya yang dilaporkan pada hari Selasa termasuk Johnson & Johnson (JNJ.N) dan UnitedHealth Group UHC.N. Analis memperkirakan laba S&P 500 mengalami kontraksi di kuartal ketiga sebesar 3,2%, menurut data Refinitiv, menandai penurunan pertama sejak resesi pendapatan yang berakhir pada 2016. Dari 11 sektor utama dalam S&P 500, semuanya kecuali real estat dan keuangan mengalami penurunan. Harley-Davidson Inc (HOG.N) mengatakan mereka menghentikan produksi sepeda listriknya setelah menemukan kesalahan dalam pemeriksaan kualitas akhir, dan saham pembuat sepeda motor naik 0,3%. Fastenal Co (FAST.O) turun 2,5% setelah dua broker menurunkan peringkat saham. Perusahaan telah mencatat hari terbaiknya dalam tiga dekade pada hari Jumat setelah melaporkan hasil yang kuat. Nike Inc (NKE.N) naik 1,1% setelah Bank of America Merrill Lynch meningkatkan stok pembuat pakaian olahraga menjadi "netral" dari "berkinerja buruk." Perusahaan konstruksi dan teknik AECOM (ACM.N) naik 6,3% setelah setuju untuk menjual unit layanan manajemennya kepada perusahaan ekuitas swasta untuk sekitar USD2,4 miliar.