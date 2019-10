JAKARTA - Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan hari ini karena laporan pendapatan yang kuat dari JPMorgan Chase hingga Johnson&Johnson meredakan kekhawatiran tentang dampak dari perang perdagangan AS-China. Saham JPMorgan Chase & Co naik 2% setelah laba kuartal III melebihi ekspektasi investor.

Melansir Reuters, Selasa (15/10/2019), saham UnitedHealth Group Inc dan Johnson & Johnson masing-masing naik 2,2% dan 1,7%. Perusahaan-perusahaan kesehatan melaporkan hasil kuartalan yang kuat dan menaikkan perkiraan laba setahun penuh mereka.

"Musim pendapatan yang baik dengan pelaporan yang solid dan tanda-tanda dari perusahaan mengatakan masa depan baik-baik saja akan meredakan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi dan resesi," kata Direktur Pelaksana di New Vines Capital LLC Andre Bakhos.

Analis memperkirakan kinerja laba kuartalan terburuk dalam sekitar tiga tahun untuk perusahaan S&P 500, dengan perusahaan industri di antara mereka yang paling berisiko dari sengketa perdagangan. Saham Wells Fargo dan Goldman Sachs masing-masing turun 1% dan 2%, setelah melaporkan laba kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan.

Wall Street telah terguncang selama 15 bulan terakhir oleh perang dagang Amerika Serikat dan Cina, dengan dampak yang sudah tercermin dalam ekonomi domestik.

Setelah kenaikan lebih dari 11% di kuartal pertama, kenaikan di tiga indeks saham utama AS meruncing di kedua dan ketiga. S&P 500 dan Dow Jones memulai kuartal keempat dengan penurunan 0,4% sejauh ini pada bulan Oktober.

Indeks Dow naik 79 poin atau 0,3%, S&P 500 naik 9 poin atau 0,3% dan Nasdaq naik 20,75 poin atau 0,26%.

Saham BlackRock Inc manajer aset terbesar di dunia, naik sedikit setelah perkiraan laba kuartalnya. Pengecer home-furnishing Bed Bath & Beyond Inc naik 3,8% setelah Keybanc meningkatkan stok menjadi "kelebihan berat". Saham pengembang game seluler Glu Mobile melonjak 9,1%

Lowe's Cos Inc naik 1,9%, Saham Bank of America dan Morgan Stanley akan dirilis akhir minggu ini, bersama dengan Netflix Inc.

