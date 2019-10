NEW YORK - Harga emas berjangka mengalami penguatan pada perdagangan Rabu (16/10/2019). Investor khawatir akan perang dagang yang kembali memanas.

Melansir Reuters, New York, Kamis (17/10/2019), harga emas di pasar spot naik 0,5% ke USD.1488,84. Sedangkan, emas berjangka AS ditutup naik 0,7% menjadi USD1,494.

Harga emas melemah imbas memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan China. Ditambah lagi, DPR AS mengeluarkan empat undang-undang yang mengambil garis keras di Beijing, tiga terkait dengan protes pro-demokrasi di Hong Kong, menarik tentangan dari Cihna.

"Banyak orang berpikir ini (undang-undang AS tentang Hong Kong) akan menghambat negosiasi dengan tarif (antara AS dan China), jadi sekali lagi, ketika tarif dipertanyakan, orang lari ke emas," kata Michael Matousek, kepala trader di Investor Global AS.

Analis juga waspada terhadap hasil KTT Brexit di Brussels pada hari Kamis dan Jumat yang akan menentukan apakah Inggris menuju kesepakatan untuk meninggalkan Uni Eropa pada tanggal jatuh tempo, atau keluar tanpa kesepakatan yang tidak tertib atau penundaan.

Juga membantu emas, pasar ekuitas AS bergerak lebih rendah karena kekhawatiran pedagang tentang undang-undang yang menargetkan Hong Kong mengimbangi pendapatan positif. Investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS pada akhir bulan untuk kejelasan tentang penurunan suku bunga lebih lanjut.

Di tempat lain, paladium naik 1,9% menjadi USD1,766,16 per ounce, setelah mencapai rekor tertinggi USD1,779.23 sebelumnya. Perak stabil di USD17,38 per ounce, sementara platinum turun 0,3% menjadi USD886,12.

