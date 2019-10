NEW YORK - Harga Emas Berjangka naik pada perdagangan Kamis (17/10/2019) waktu setempat. Di mana investor cari aman dari data ekonomi terbaru AS yang mengkhawatirkan dan munculnya risiko yang mungkin terjadi dari kesepakatan baru Brexit.

Melansir Reuters, New York, Jumat (18/10/2019), harga emas di pasar spot naik 0,4% ke USD1.495,31 per ons. Sementara itu emas berjangka AS menetap 0,3% lebih tinggi pada USD1.498,30 per ons.

"Ketegangan geo-politik kembali naik, Federal Reserve AS kemungkinan akan melanjutkan laju pemotongan suku bunga, yang akan mendukung untuk emas," kata Phillip Streible, ahli strategi komoditas senior di RJO Futures.

Mengangkat daya tarik safe-haven emas, data penjualan ritel yang lemah dan laporan hasil industri dari Amerika Serikat meningkatkan kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi terbesar dunia, di tengah sengketa perdagangan China-AS yang berkepanjangan. Juga memberikan dukungan lebih lanjut untuk emas batangan, dolar merosot ke level terendah lebih dari satu bulan.

Hari sebelumnya, emas dalam mata uang sterling merosot sebanyak 1,6% ke level terendah sejak 26 Juli di 1.141,86 pound per ons setelah Inggris dan Uni Eropa menyetujui kesepakatan Brexit baru. Harga sekarang naik sekitar 0,1% pada 1.161,63 pon per ons.

“Ada beberapa kekhawatiran mengenai kesepakatan Brexit jika tidak bisa melewatinya, yang menciptakan banyak ketidakpastian antara Uni Eropa dan Inggris. Itu sebabnya emas berjangka sedikit naik, "tambah Streible.

Keraguan muncul pada kemungkinan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan memenangkan ratifikasi parlemen dari kesepakatan itu. Teka-teki perbatasan Irlandia tetap menjadi titik lengket bagi Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP), yang telah menolak untuk mendukung perjanjian tersebut.

Di antara logam mulia lainnya, paladium turun 0,4% menjadi USD1.760,14 per ons, setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di USD1.783,21 di awal sesi.

Palladium sangat penting dalam pembuatan catalytic converter yang digunakan dalam sistem pembuangan kendaraan, dan kekhawatiran tentang kehabisan pasokannya telah membantu mengangkat harga lebih dari 41% tahun ini saja, meskipun sektor otomotif melemah. “Pasar paladium masih terhambat oleh penguatan permintaan, pasokan yang lebih lemah. Permintaan untuk logam akan terus bergerak lebih tinggi, terutama dari China, ”kata RJO Futures’ Streible. Sementara itu, logam mulia lainnya, Platinum naik 0,7% menjadi USD888,86 per ons dan perak naik 1,2% lebih tinggi ke USD17,60.