NEW YORK - Harga emas berjangka melemah tipis pada perdagangan hari jumat (18/10/2019). Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan, ketidakpastian atas perdagangan AS dan China dan kekhawatiran perlambatan global.

Melansir Reuters, New York, Sabtu (19/10/2019), harga emas di pasar spot sedikit berubah ke USD1.490,7 bertahan dalam kisaran yang relatif ketat. Emas berjangka AS melemah 0,3% USD1,494.10 per ounce.

"Dolar agak lunak sehingga bisa membantu sedikit (pergerakan emas), tetapi pergerakan emas fluktuatif. Mungkin kami telah menemukan keseimbangan bergolak sampai kami mendapatkan pendorong makro baru, " kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam dasar dan logam mulia di BMO.

Inggris dan Uni Eropa menyegel kesepakatan Brexit baru pada hari Kamis. Namun, tetap saja kepastian tersebut tergantung persetujuan parlemen inggris.

"Brexit adalah pertaruhan pada saat ini memasuki akhir pekan, kami masih menunggu situasi perdagangan untuk melihat apakah mereka akan menandatangani kesepakatan parsial yang sebenarnya," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

Sementara itu, Federal Reserve AS sedang mengawasi tanda-tanda bahwa perlambatan perdagangan global berdampak di Amerika Serikat di luar manufaktur dan investasi, tetapi belum menuju ke "siklus pemotongan suku bunga penuh," kata Presiden Federal Reserve Dallas Robert Kaplan.

Dalam tanda lain sengketa perdagangan menyeret pada pertumbuhan ekonomi, data dari China menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga melambat ke laju terlemah dalam hampir tiga dekade.

Paladium mengalami penurunan 0,6% ke USD1.747,7 per ons sehari setelah mencapai rekor tertinggi di USD1.783,21. “Palladium mungkin kehilangan sedikit tenaga setelah reli USD100 tanpa gangguan. Ke depan baik dalam keterbelakangan tetapi tidak ada tingkat panik yang kita lihat sebelumnya pada tahun ini, " tambah BMO Wong. Sementara logam mulia lainnya, platinum naik 0,3% menjadi USD890,14 sementara perak naik 0,2% lebih tinggi menjadi USD17,55.