KOTA MALANG - Target pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dinilai Sandiaga Salahudin Uno bisa terealisasi jika para menteri berpikir inovatif.

"Tidak impossible (pertumbuhan ekonomi), caranya harus berpikir out of the box," ujar Sandiaga Uno dalam konferensi internasional di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Kamis (24/10/2019).

Baca Juga: Syarat Ekonomi RI Bisa Tumbuh di Atas 5% pada 2020

Sandi menegaskan para menteri yang masuk kabinet Indonesia Maju harus diberi kesempatan bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Biarkan mereka bekerja dan kita berikan masukan secara periodik dan bersahabat, jangan terlalu dikomentari mandatnya kan sudah jelas, tapi harus diberi masukan," katanya.

Baca Juga: Resesi Ekonomi Diramal Terjadi 1 Tahun Lagi, Bisa Dihindari?

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan mengenai target pertumbuhan ekonomi menjadi Rp7 triliun di 2045, yang artinya perekonomian harus bisa tumbuh 7% - 8%

"Kita tidak akan mampu tumbuh segitu tanpa ada dorongan generasi muda yang siap terjun untuk jadi wirausaha yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru," imbuhnya.

(dni)