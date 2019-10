WASHINGTON - Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) kembali memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis point. Kebijakan moneter tersebut dibuat untuk membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi AS ketika ada perlambatan global.

Bank Sentral AS mengumumkan keputusannya untuk menurunkan bunga seperempat poin ke level antara 1,50% dan 1,75%.

"Kami mempercayai kebijakan moneter ada di tempat yang baik," kata Ketua Fed Jerome Powell dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10/2019).

Powell mengatakan, langkah ini untuk membantu menyelamatkan ekonomi tetap kuat dalam ketidakpastian perkembangan global. Di samping itu, hal ini menyediakan asuransi terhadap risiko yang sedang berlangsung.

"Kami melihat kebijakan moneter saat ini akan tetap sesuai untuk informasi yang masuk tentang ekonomi tetap luas dengan prospek kami," ujarnya.

Powell mengatakan, The Fed melihat berbagai risiko yang membuat para pejabat Fed meyakinkan untuk menurunkan suku bunga.

Dalam keputusannya untuk menurunkan suku bunga, The Fed membatalkan referensi sebelumnya yang mempertahankan ekspansi ekonomi sebagai tanda untuk penggantian suku bunga di masa depan.

Sementara itu, Presiden Fed Kansas City Esther George dan Presiden Fed Boston Eric Rosengren menyatakan tidak setuju dengan keputusan itu. Menurut mereka keputusan untuk menurunkan suku bunga sebanyaj tiga kali tahun ini tidak perlu. Penurunan suku bunga diantisipasi oleh pasar keuangan, tetapi harapan untuk pemotongan tambahan setelah Oktober telah berkurang secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kontrak yang mengangkat dengan tingkat Dana Federal membuktikan ekspektasi mungkin satu pemotongan suku bunga tahun depan.