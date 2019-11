NEW YORK - Bursa saham Amerikat Serikat (AS), Wall Street naik pada pembukaan perdagangan Selasa. Menguatnya Wall Street karena, dalam perdagangan sebelumnya tiga indeks saham utama AS mencetak rekor tertinggi di tengah meningkatnya harapan kesepakatan perdagangan antara AS dan China.

Pada perdagangan sebelumnya, indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi untuk sesi kedua berturut-turut. Sementara Dow Jones mencapai rekor tertinggi untuk pertama kalinya sejak Juli.

Dow Jones naik 71 poin atau 0,26%. S&P 500 naik 6,25 poin atau 0,2% dan Nasdaq naik 20,5 poin atau 0,25%. Demikian dikutip dari Reuters, Selasa (5/11/2019).

Berdasarkan laporan terbaru, China meminta Presiden AS Donald Trump untuk menghapus lebih banyak tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan yang dapat ditandatangani bulan ini. Hal tersebut membuat pasar optimis akan terjadi kesepakatan perang dagang.

Adapun saham yang sensitif terhadap perang dagang, Advanced Micro Devices Inc dan Nvidia Corp naik antara 0,6% hingga 1,1% dalam perdagangan. Saham perusahaan China yang terdaftar di bursa saham AS juga tampaknya akan memperpanjang sesi kenaikan lainnya. Selain itu, saham pembuat obat generik Mylan NV naik 1,9% setelah mengalahkan perkiraan Wall Street untuk laba kuartal ketiga, diuntungkan dari peluncuran obat-obatan seperti Wixela dan Fulphila. Tapestry Inc naik 2,5% karena juga mengalahkan estimasi laba triwulanan pada permintaan yang kuat untuk tas dan pakaian Coach dengan margin tinggi di Cina dan Eropa.