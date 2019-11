NEW YORK - Wall Street dibuka mencetak rekor tertinggi pada perdagangan awal pekan ini. Kenaikan tersebut ditopang akan harapan optimistis kesepakatan perdagangan AS-China.

Mengutip Reuters, New York, Senin (4/11/2019), Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi. Dow Jones Naik 178 poin atau 0,65%, S&P 500 naik 19,25 poin atau 0,63% dan Nasdaq 100 naik 65,25 poin atau 0,8%.

Seperti diketahui, kubu Washington dan Beijing mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah membuat kemajuan untuk menjinakkan perang dagang yang merusak secara ekonomi. Di mana pejabat AS mengindikasikan bahwa kesepakatan dapat ditandatangani bulan ini.

Menambah optimisme, Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross mengatakan pada hari Minggu lisensi untuk perusahaan AS untuk menjual komponen ke Huawei Technologies Co China akan datang "sangat singkat" dan tidak ada alasan kesepakatan perdagangan tidak bisa berada di jalur yang tepat untuk ditandatangani bulan ini.

"Ada antusiasme yang meningkat atas kesepakatan perdagangan, karena kemajuan sedang dibuat dalam pembicaraan ini," kata kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities Peter Cardillo di New York.

Perusahaan pembuat chip yang sensitif terhadap perdagangan termasuk Intel Corp (INTC.O), Teknologi Micron (MU.O) dan Nvidia Corp (NVDA.O) naik antara 0,7% dan 2% dalam perdagangan premarket.

Saham China yang terdaftar di AS seperti game online dan penyedia media NetEase Inc (NTES.O), penyedia pencarian internet Baidu Inc (BIDU.O) dan perusahaan e-commerce JD.Com (JD.O) juga naik antara 1,6% dan 3,6%.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi di sesi sebelumnya setelah data menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS melambat kurang dari yang diharapkan pada Oktober, meredakan kekhawatiran tentang dampak perang perdagangan terhadap ekonomi domestik.

Musim laba kuartal ketiga yang kuat juga menambah suasana optimis, dengan sekitar 76% dari 356 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil sejauh ini mengalahkan ekspektasi laba, menurut data Refinitiv.

Perusahaan seperti Uber Technologies Inc (UBER.N), Qualcomm Inc (QCOM.O), Walt Disney Co (DIS.N) dan CVS Health Corp (CVS.N) akan melaporkan keuangannya minggu ini. Sementara itu, Armour Inc (UAA.N) turun 14,6% karena menurunkan perkiraan pendapatan setahun penuh untuk kedua kalinya berturut-turut. Sehari setelah itu mengkonfirmasi penyelidikan federal terkait dengan praktik akuntingnya. McDonald Corp (MCD.N) turun 1,7% setelah raksasa makanan cepat saji itu memecat Chief Executive Steve Easterbrook karena hubungan konsensual baru-baru ini dengan seorang karyawan, yang menurut dewan melanggar kebijakan perusahaan. Saham yang terdaftar di AS dari saingan Tesla Nio Inc (NIO.N) melonjak 9,2% karena melaporkan kenaikan 25% dalam pengiriman kendaraan pada bulan Oktober. Dengan hampir 363.000 saham diperdagangkan sebelum bel, itu adalah salah satu saham AS yang paling aktif diperdagangkan.