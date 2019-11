NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat waktu setempat. Di mana indeks S&P 500 kembali mencetak rekor penutupan untuk ketiga kalinya, setelah laporan membaiknya data pekerjaan AS dan data manufaktur China meredakan kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan global.

Laporan data pekerjaan mengalami kenaikan dibandingkan dua bulan sebelumnya yang lebih kuat dari perkiraan. Jumlah pekerjaan tersebut membayangi laporan yang menunjukkan sektor manufaktur berkontraksi untuk bulan ketiga berturut-turut.

Seperti halnya indeks S&P, Nasdaq juga melampaui rekor penutupan. Dow Jones Industrial Average naik 300,86 poin atau 1,11% menjadi 27.347,09. Demikian dikutip dari Reuters, Sabtu (2/11/2019).

Kemudian indeks S&P 500 naik 29,36 poin, atau 0,97% menjadi 3.066,92 dan Nasdaq Composite menambahkan 94,04 poin, atau 1,13% menjadi 8.386,40.

Indeks S&P telah naik selama empat minggu berturut-turut atau beruntun terpanjang sejak Februari. Sementara Nasdaq telah naik dalam lima minggu berturut-turut karena pendapatan kuartalan lebih kuat dari yang diantisipasi.

Laporan ketenagakerjaan tentu menjadi sentimen positif ditambah aktivitas manufaktur China menunjukan peningkatan secara tak terduga pada Oktober. Hal ini jelas meredakan kekhawatiran tentang perlambatan permintaan dari ekonomi terbesar kedua dunia sebagai akibat dari perang tarif. Adapun pergerakan saham seperti Exxon Mobil Corp naik 3,00% setelah menurunkan ekspektasi laba kuartal ketiga. Sektor energi naik 2,50% karena sektor S&P berkinerja terbaik, dan harga minyak melonjak karena kemajuan kesepakatan perdagangan.