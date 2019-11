JAKARTA - Daftar orang terkaya di China kembali dirilis tahun ini. Pasalnya, Forbes baru-baru ini menerbitkan China's Richest 2019.

Lebih-lebih, total kekayaan dari 400 orang terkaya di China naik lebih dari seperlima dari tahun lalu, yaitu mencapai USD1,29 triliun. Bahkan, lebih dari separuh orang terkaya ini mendapati kekayaan mereka naik dari tahun lalu, meskipun seperempatnya mengalami kejatuhan pada kekayaan mereka.

Untuk mendapatkan gelar ini, mereka harus memiliki kekayaan bersih setidaknya sebesar USD1 miliar. Itu artinya, standar yang Forbes berikan menjadi lebih tinggi dibanding tahun lalu di mana kekayaan bersih minimum yang ditetapkan yaitu sebesar USD840 juta.

Baca Juga: 5 Kampus Penghasil Miliarder, Paling Banyak Harvard

Dilansir dari Forbes, Kamis (7/11/2019), berikut 10 orang terkaya di China yang masuk ke dalam China's Richest 2019 versi Forbes.

1. Jack Ma (USD38,2 miliar)

Pria yang baru-baru ini mengundurkan diri dari Alibaba kembali menjadi orang terkaya di China. Alih-alih kekayaannya turun karena keluar dari Alibaba, kekayaan Ma justru naik menjadi USD38,2 miliar dari USD34,6 miliar pada tahun lalu.

Awalnya, Ma hanyalah seorang guru Bahasa Inggris, namun bisa menyulap dirinya menjadi salah satu founder perusahaan raksasa di dunia.

2. Ma Huateng (USD36 miliar)

Huateng merupakan CEO Tencent Holdings yang sudah turut mendirikan Tencent sejak 1998 lalu. Aplikasi WeChat menjadi salah satu produk Tencent yang saat ini sudah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna.

Kekayaannya mencapai USD36 miliar. Meski Huateng dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di China, Dia terkenal dengan style nya yang low profile.

3. Hui Ka Yan (USD27,7 miliar)

Hui Ka Yan adalah seorang Chairman di Evergrande Group, salah satu developer perumahan terbesar di China. Sebelumnya, Hui cuma seorang teknisi di pabrik selama 10 tahun setelah lulus kuliah.

Kekayaan Hui mencapai USD27,7 miliar. Ini menjadikan dirinya bertahan di posisi ketiga orang terkaya di China sejak tahun lalu.

4. Sun Piaoyang (USD25,8 miliar)

Sun Piaoyang merupakan Chairman dari Jiangsu Hengrui Medicine. Dengan bermodalkan kekayaan sebesar USD25,8 miliar, cukup menaikkan peringkatnya ke posisi 4 orang terkaya di China.

Menariknya, Sun sudah menjadi salah satu pimpinan di Jiangsu Hengrui sejak tahun 1990 ketika usianya masih 32 tahun.

5. Yang Huiyan dan Keluarga (USD23,9 miliar)

Yang Huiyan memiliki 57% saham dari developer perumahan raksasa Country Garden Holdings. Sebagian besar sahamnya berasal dari Ayahnya yaitu Yeung Kwok Keung yang Dia berikan pada 2007 silam.

Hanya berbekal lulusan sarjana di Ohio State University, Yang bisa menjadi orang terkaya di China kelima dengan kekayaan sebesar USD23,9 miliar.

6. He Xiangjian (USD23,2 miliar)

He Xiangjian merupakan seorang pengusaha yang melahirkan Midea Group. Anaknya, He Jianfeng menjadi petinggi di perusahaannya sendiri, yaitu Midea Group dan Midea Real Estate Holding.

Kekayaannya yang mencapai USD23,2 miliar membuatnya menduduki posisi keenam orang terkaya di China.

7. Colin Zheng Huang (USD21,2 miliar)

Coling Huang adalah Chairman dan CEO dari salah satu e-commerce raksasa China Pinduoduo. Dia merupakan lulusan S2 Ilmu Komputer dari University of Wisconsin.

Dengan bermodal kekayaan USD21,2 miliar, cukup untuk membuatnya menduduki posisi ketujuh orang terkaya di China.

8. William Lei Ding (USD17,2 miliar)

CEO Netease William Ding memiliki kekayaan USD17,2 miliar. Perusahaannya merupakan partner dari Mojang, Microsoft, hingga Blizzard.

Berbekal lulusan S1 Teknologi Komunikasi di University of Electronic Science and Technology of China, Dia bisa menembus China's Richest 2019 di peringkat 8.

9. Qin Yinglin dan keluarga (USD16,6 miliar)

Chairman Muyuan Foodstuff Qin Yinglin lahir di Neixiang County, Henan. Awalnya, Qin mengawali bisnisnya setelah lulus kuliah dengan bermodalkan 22 ekor babi.

Selanjutnya, Dia memiliki kekayaan sebanyak USD16,6 miliar dan mencapai posisi kesembilan di China's Richest 2019.

10. Zhang Yiming (USD16,2 miliar)

Zhang adalah petinggi di Beijing ByteDance. Pada tahun lalu, perusahaannya meraih kekayaan bersih mencapai USD75 miliar.

Zhang memiliki kekayaan sebesar USD16,2 miliar dan jadi orang terkaya kesepuluh di China.