TANGERANG - Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan tantangan yang dapat menjadi peluang untuk kemajuan masyarakat. Salah satu pelaku wirausaha Indonesia, Sandiaga Uno menyebut bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa berkembang pesat di era industri 4.0. Sandiaga juga menjelaskan bagaimana pentingnya pelaku UMKM untuk bisa melihat peluang serta mengembangkan berbagai inovasi untuk bisa menghadapi para pesaing di era serba digital ini.

Ditemui usai mengisi materi dalam gelaran International Conference on Global Innovation and Trends in Economy (InCoGITE) 2019 di Universitas Pelita Harapan (UPH), Sandiaga memaparkan bahwa inovasi sikap berani mengambil risiko akan menentukan kesuksesan Indonesia dalam menghadapi dalam revolusi industri 4.0.

"Pelaku UMKM perlu inovasi dan mengambil peluang, serta berani ambil risiko. Hal itu akan menentukan kesuksesan ekonomi Indonesia menghadapi 4.0" ujarnya.

Selain itu, Sandiaga berpendapat bahwa saat ini masyarakat sudah harus bisa menggunakan teknologi berbasis digital. Walaupun saat ini banyak pelaku UMKM yang belum mengerti soal digitalisasi, namun menurutnya hal tersebut bukan menjadi halangan bagi pelaku UMKM untuk bisa menghadapi era 4.0. Pelaku UMKM harus mendapat pelatihan dari ahli serta membangun kerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Terlebih saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (fintech).

"Yang paling penting memang harus dilatih dan juga membentuk jaringan antara para pelaku UMKM untuk bisa adaptasi teknologi dengan cepat agar kemampuan kita berinovasi dan bisa meningkatkan persaingan dalam industri" jelasnya.

Sementara itu, Rektor UPH Jonathan L. Parapak juga menilai inovasi menjadi kunci untuk bisa bertahan dalam situasi ekonomi saat ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan untuk menghadapi perubahan dari ekonomi konvensional menuju ekonomi berbasis teknologi. “Inovasi teknologi menjadi tumpuan harapan untuk memberikan energi pendobrak bagi proses pendidikan keempat terbesar dunia ini" ujarnya Dirinya juga berpendapat bahwa semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam menggiring masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk bisa menghadapi situasi ekonomi saat ini. Menurutnya dengan campur tangan berbagai pihak, akan menciptakan inovasi yang beragam. "Menurut saya kolaborasi juga menjadi hal penting untuk bersama melihat ke depan, mencari tahu apa yang bisa dibuat antara universitas, industri, dan pemerintah" jelasnya.