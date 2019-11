JAKARTA - Wall Street menguat tipis cenderung landai pada penutupan perdagangan Selasa (13/11/2019) waktu setempat. Pergerakan tersebut terpengaruh dari adanya kejelasan kesepakatan perang dagang AS-China.

Melansir reuters, New York, Rabu (13/11/2019), Dow Jones Industrial Average tetap tidak berubah di 27.691,49 dan S&P 500 naik 4,83 poin menjadi 3,091,84. Sementara itu, Nasdaq Composite menambahkan 21,81 poin, atau 0,26% menjadi 8.486,09.

sebagian besar sektor-sektor di indeks S&P 500 berakhir positif. Di mana sektor kesehatan paling tinggi kenaikannya sementara itu sektor real estat mengalami kejatuhan hingga 0,8%.

Indeks saham acuan S&P 500 menguat tipis pada hari Selasa karena Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat hampir menandatangani perjanjian perdagangan awal dengan China tetapi tidak menawarkan rincian baru tentang negosiasi.

S&P 500 dan Nasdaq mencapai tertinggi sepanjang masa selama perdagangan tetapi tidak bertahan lama setelah pidato tengah hari yang sangat diantisipasi dari Trump. Di mana para investor khawatir sebelumnya tentang komentar yang akan memperburuk sengketa tarif yang telah membuat pasar kejang lebih dari satu kali.

Trump mengatakan AS dan negosiator Tiongkok semakin "dekat" dengan kesepakatan perdagangan "fase satu", tetapi sebagian besar mengulangi retorika usang tentang "kecurangan" China dalam perdagangan dalam sambutannya di The Economic Club of New York.

"Orang-orang berharap untuk mendapatkan sedikit lebih banyak kejelasan di bidang perdagangan dan itu tampaknya tidak menjadi masalah," kata Chuck Carlson, chief executive officer di Horizon Investment Services di Hammond, Indiana.

Investor telah melihat ketegangan perdagangan AS-China sebagai ketidakpastian pasar utama karena saham telah naik ke level terbaru. Didorong oleh penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, pendapatan kuartal ketiga datang di atas ekspektasi yang rendah, dan tanda-tanda ekonomi mungkin berada di bawah.

