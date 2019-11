NEW YORK - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat, setelah data menunjukkan jumlah rig atau instalasi pengeboran minyak di Amerika Serikat (AS) turun minggu ini. West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember naik USD0,95 menjadi USD57,72 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah brent untuk pengiriman Januari naik USD1,02 menjadi ditutup pada USD63,30 per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian dikutip dari Xinhua, Sabtu (16/11/2019).

Menurut data mingguan yang dirilis oleh Baker Hughes jumlah rig pengeboran aktif di Amerika Serikat berkurang 11 hingga 806 di minggu ini. Hal tersebut turun 276 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut perusahaan jasa ladang minyak yang berbasis di Houston, rig AS diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak yang turun 10 pada 674.

(fbn)