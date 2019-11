JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan pimpinan Parlemen Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi ingin Indonesia-Singapura ingin memperkuat kerja sama di bidang investasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, hingga ekonomi digital.

"Jadi ini adalah pertemuan yang sebenarnya silaturahmi Bapak Presiden menyampaikan hasil pertemuan retreat antara Bapak Presiden dengan PM Lee yang baru saja dilakukan pada tanggal 8 Oktober dan Presiden menyampaikan bahwa kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang investasi, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, dan ekonomi digital," kata Retno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Retno mengatakan, Jokowi juga ingin adanya kerja sama antara parlemen Indoensia dan Singapura guna memperkuat hasil pertemuan G to G antara Indonesia-Singapura.

"Di tengah situasi dunia yang banyak sekali ketidakpastian, Presiden mengatakan menjadi lebih penting artinya bagi Indonesia dan Singapura untuk memperkuat kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi karena ASEAN memiliki harapan yang bagus," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa Jokowi ingin ASEAN menjadi titik terang dalam kemajuan ekonomi Indonesia dan Singapura.

"Presiden meng-quote apa yang disampaikan Managing Director IMF yang mengatakan bahwa ASEAN is a brightspot in your economy. Jadi ASEAN merupakan titik cerah di dalam, kalau kita melihat situasi ekonomi dunia," tandasnya.

