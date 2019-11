JAKARTA - PT MNC Tbk meraih penghargaan Indonesian Employer of Choice Award 2019 kategori Job Seeker top 20 Organization to work for. Penghargaan diterima langsung oleh Group Governance and Organization Development Director MNC Group Indra Prastomiyono.

Ditemui usai menerima penghargaan, Indra Prastomiyono mengatakan, penghargaan ini merupakan kebanggan yang luar biasa bagi MNC Group. Karena MNC Group masih menjadi magnet bagi para pencari kerja.

"Ini employer of choice. Yang dinilainya dari job seeker. Jadi dia melakukan survei kepada prespektif workers dalam konteks study loan dan employer. Kalau kamu bekerja di industri apa misalnya media. Kalau media kerja di mana," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (21/10/2019).

Menurutnya, penghargaan ini bisa memacu kerja perusahaan untuk lebih baik lagi. Karena bisa meningkatkan minat masyarakat untuk kerja di MNC Group.

"Dampak positifnya memberikan feedback sehingga memotiviasi manajemen kerja lebih baik lagi," ucapnya.

Yang membuatnya lebih membanggakan, MNC Group merupakan satu-satunya perusahaan mendapatkan penghargaan ini. Sementara 19 lainnya merupakan perusahaan dengan berbeda beda industri.

"Merupakan kebanggaan yang luar bisa untuk bisa naik tingkat. Karena kebetulan MNC satu satu dari industri media," ucapnya. Penghargaan ini juga membuat perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dengan ini juga lanjut Indra, membuka peluang kepada masyarakat yang ingin berkarir di Industri media. "Jadi untuk positifnya dengan adanya award ini memberikan kesempatan mereka mereka yang talented. Lebih kepada selling point," ucapnya.