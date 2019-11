JAKARTA - MNC Group menggelar MNC Sales Day guna memperkuat sinergi tim penjualan di seluruh unit MNC Group.

"Acara ini sangat baik, tim sales dari seluruh unit MNC Group dan direksi hadir. Tujuannya yang pertama, mempererat hubungan satu sama lain. Kedua, untuk meningkatkan sinergi," kata Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo di iNews Center, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Hary menuturkan kinerja sales bisa maksimal bila memiliki produk yang benar dan bisa diterima pasar dengan baik. Selain itu, harga bersaing dan pelayanannya bagus.

"Kemampuan sales penting, harus memiliki fighting spirit yang tinggi dan bisa melayani konsumen dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Hary, seorang penjual harus memiliki product knowledge yang bagus. Bila kurang mengetahui produk yang dijual, hasilnya tidak akan maksimal. Terakhir, sales di MNC Group bisa bersinergi dengan unit-unit yang lain, sehingga bisa meningkatkan penjualan mereka.

Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director GTV dan CEO & Founder The F Thing, mengatakan MNC Sales Day bertujuan agar para sales di MNC Group bisa saling kenal, mengetahui produk satu sama lain dan di kemudian hari bisa berkolaborasi. "Sales bisa saling belajar produk-produk dari satu unit dengan unit yang lain," tuturnya.

Event ini, kata Valencia, baru kali pertama digelar oleh MNC Group. Gagasan acara ini berasal dari pengalamannya memimpin beberapa unit bisnis MNC, dimana ada benang merah dan kolaborasi yang sebenarnya bisa dilakukan antar unit.

Ke depan, lanjut Valencia, acara tersebut akan di-update minimal setiap 6 bulan sekali. "Supaya bisa memaksimalkan kolaborasi dan sinergi antara satu unit ke unit yang lain," jelasnya.

Dia menambahkan apabila unit-unit saling mengenal produk satu dengan lainnya, maka ke depan diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan baru yang out of the box, ide yang kreatif, dan bisa memaksimalkan pendapatan.

"Di sini, semua orang bisa membangun networking dan bisa berkolaborasi dari satu unit ke unit yang lain. Nanti kita akan ada pembelajarannya, setelah itu learning and development. Nanti bisa menjadi case study dan ke depannya bisa kita adakan lebih rutin," kata Valencia.

Sales and Marketing Director RCTI, MIS, MNBI Tantan Sumaryana menambahkan MNC Sales Day digelar agar tim marketing tiap unit usaha mampu bersinergi. Salah satunya lewat media kit yang bisa diakses siapapun untuk memperoleh insight brand di unit lain.

"Ini sebuah inovasi dari tim sales MNC Group, sehingga tim sales bisa mengambil bagian-bagian mana saja yang bisa memperkuat program atau produk yang ingin dijual," ujarnya.

Platform ini akan memudahkan masing-masing tim marketing, mengingat MNC Group merupakan perusahaan yang sangat besar. Selain MNC Media, MNC Group juga memiliki lebih dari 50 unit usaha yang berbisnis di sektor yang berbeda.

"Hal ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ketika kita mencari partner, klien, dan sebagainya," kata Tantan.

MNC Sales Day digelar selama 1 hari penuh dan diikuti oleh tim sales seluruh unit usaha MNC Group beserta para direksi. Selama acara berlangsung, masing-masing unit dibagi menjadi 13 klaster yang akan mempresentasikan masing-masing produk bisnisnya.

"Kami berharap semua sales di semua unit bisa memahami kekuatan MNC Group itu seperti apa, sehingga bisa berkolaborasi dalam mencari partner di luar. Ini memang baru pertama kalinya diadakan, tentu kita berharap hal ini menjadi aktivitas rutin," paparnya.

Setiap klaster, lanjutnya, mempresentasikan kekuatan bisnis masing-masing, termasuk menjelaskan apa saja yang bisa dijual, dibandingkan, hingga bisa menjadi sebuah paket bundle. Namun, setiap tim sales harus memahami dengan baik produk yang dijual. "RCTI misalnya, bisa berkolaborasi dengan Okezone, radio, dan lainnya, sehingga melahirkan paket bundle-nya sendiri," pungkasnya.