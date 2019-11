JAKARTA – Semenjak dipercayai oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sedang giat-giatnya mencari terobosan-terobosan pamungkas.

Masih ramai dibicarakan adalah mencari bos BUMN yang baru dan nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok muncul. Mantan Ketua Pelaksana Asian Games 2018 itu juga mewanti-wanti stafnya untuk tidak lobi-lobi jabatan, memiliki kinerja baik, dan akhlak yang baik pula.

Baca Juga: Di Hadapan 32 Dirut, Erick Thohir Ingatkan Jangan Lobi-Lobi Pertahankan Jabatan

Dia juga ikut mewujudkan program kerja pemerintah dalam menggaet perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada unggahan terbarunya di Instagram, Erick Thohir terlihat melakukan perjalanan dinas guna mencari kerja sama dengan Indonesia.

“Perjalanan dinas kedua, saya bertemu pimpinan pemerintahan dan perusahaan swasta Jepang untuk menggali potensi kerja sama dengan BUMN dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, management, technology dan investasi, agar BUMN di indonesia bisa bersaing dalam berbisnis,” tulisnya pada akun Instagram miliknya @erickthohir, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga: Jadi Sahabat Kecil Menteri BUMN, Sandi Ingatkan Beban Berat Erick Thohir

Dia mengunggah tiga foto secara bersamaan. Pada foto itu terlihat Erick Thohir berpakaian jas hitam formal dengan kemeja putih dan dasi hitam bermotif berpose santai dan bersalaman dengan pimpinan pemerintahan dan perusahaan swasta Jepang.

Tak lupa, Erick Thohir memberikan caption nama-nama orang yang berfoto dengannya.

foto 1 : Mr Masayoshi Son - CEO of SoftBank

foto 2 : Mr Yasutoshi Nishimura - Japan Minister of State for Economic and Fiscal Policy

foto 3 : Mr Tadashi Maeda - CEO & Executive Managing Director, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sampai saat ini, unggahan Menteri BUMN itu telah memperoleh 21.428 likes dan dikomentari sebanyak 399 komen. Berikut komentar-komentarnya:

“Begini kalo menteri bumnnya banyak relasi dan sukses sampe internasional, gampang ketemu sama bos" 🤣🤣 Kerjasama apa" gampang Mantap pak erick 👌🏻,” tulis akun r*sky*d*ty*w*nn.

“Sukses pak, kerjasama dengan jepang akan lebih kuat mendongkrak aktivitas manufacture yg berbasis teknology.❤️,” komen m**ngk*rm**ngk*r.

“Semoga tBUMN maju ditangan Bapak🙏,” tulis akun *k*s*ry*c*ndr*.*g.

“Majulah terus BUMN❤️,” komentar l***w_j*mmy.

“Selamat pak,memang bakat di segala sisi,sehat dan sukes membangun bangsa pak.amin yra,” tulis akun d*n*_sh*l*_k**.