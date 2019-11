JAKARTA – Budi Karya Sumadi merupakan salah satu orang yang kembali menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, yang merupakan pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II tersebut tidak berganti kursi, tetap Menteri Perhubungan.

Hal ini merupakan hal yang istimewa. Presiden Jokowi tampaknya kembali mengamatkan perihal transportasi bersama dengan segenap dinamika dan permasalahannya kepada Budi Karya.

"Pesan khusus Pak Presiden agar melakukan percepatan membangun banyak tempat pariwisata, logistik, itu dua hal yang secara khusus disampaikan,” kata Budi Karya usai bertemu Presiden sebelum diumumkannya nama-nama menteri, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.

Okezone berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan salah satu menteri yang juga personel Elek Yo Band, pada Selasa 19 November 2019 di kantornya. Di sela-sela kesibukannya, dia bercerita mengenai periode kedua menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Berikut ini petikan wawancara Okezone dengan Menhub Budi Karya Sumadi.

Setelah terpilih kembali sebagai Menteri Perhubungan, apa program besar untuk lima tahun ke depan?

Saya tegaskan bahwa program saya adalah turunan dari visi misi Presiden. Kalau sebelumnya namanya Nawa Cita. Tapi secara khusus Kemenhub itu ada tugas berkaitan dengan konektivitas. Apa itu? Ya, berkaitan dengan perhubungan, logistik.

Tapi sekarang ini pesan khusus Bapak Presiden harus memajukan pariwisata khususnya lima Bali baru. Kedua, karena konektivitas ini berkaitan tantangan merekatkan persatuan Indonesia, maka kita berkewajiban menjangkau daerah-daerah terluar, terpencil dan wilayah perbatasan.

Apakah ada program dari masa pemerintahan Presiden yang belum terselesaikan?

Yang namanya pelayanan perhubungan, akan selalu kontinyu. Misalnya transportasi online, tol laut maupun kegiatan yang ada bandara dan pelabuhan. Oleh karenanya pak presiden memberikan secara khusus penekanan kepada kami bahwa apa yang kami buat itu harus sampai kepada masyarakat harus bisa melayani masyarakat.

Jangka pendek ada target, misalnya untuk program 100 hari?

Secara spesifik saya tidak ada program yang seperti itu, karena saya meneruskan apa yang sudah saya jalankan sebelumnya. Seperti penyerapan, saya akan selalu memaksimalkan bagaimana penyerapan anggaran itu baik dan semakin baik setiap tahun. Kita tahu ekonomi global sedang bermasalah.

Kemudian selain penyerapan yang besar, kita mencoba lakukan melakukan akselerasi dana-dana APBN supaya bisa menstimulasi kegiatan-kegiatan di sektor transportasi. Makanya semua kegiatan yang sifatnya pembangunan, kita lakukan reviu dan detail agar bisa berjalan dengan baik. Selain itu berkaitan dengan layanan kita lakukan sebaik dan semaksimal mungkin.

Bapak Presiden kembali beri sinyal bahwa siapapun menteri yang tak bekerja maksimal akan dicopot? Tanggapan Bapak?

Kalau menurut saya, Presiden itu dipilih oleh masyarakat. Tentu harapan terhadap beliau sangat besar. Dan pak Presiden punya pembantu, yang mana pembantunya harus all out men-drive berbagai proyek dengan baik. Kalau ada menteri yang tidak perform, saya pikir itu adalah suatu rules of the game yang berlaku. Kalau tidak, kita juga tidak akan terpacu untuk bekerja.