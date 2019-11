NEW YORK - Saham AS merangkak lebih tinggi pada perdagangan Selasa (26/11/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan komentar optimis oleh Presiden Donald Trump pada pembicaraan perdagangan mengalahkan sentimen negatif dari sejumlah data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan.

Melansir Reuters, New York, Rabu (27/11/2019), Dow Jones Industrial Average naik 55,21 poin, atau 0,2%, menjadi 28.121,68, S&P 500 naik 6,88 poin, atau 0,22%, menjadi 3.140,52 dan Nasdaq Composite menambahkan 15,45 poin, atau 0,18% menjadi 8.647,93.

Trump mengatakan Amerika Serikat dan China hampir mencapai kesepakatan pada fase pertama dari sebuah kesepakatan, sementara menekankan dukungan Washington untuk para pengunjuk rasa di Hong Kong, titik perselisihan antara dua ekonomi terbesar dunia.

"Saat ini karakterisasi adalah hal-hal yang cukup baik sehingga kami mendapatkan semacam itu, tetapi sampai selesai, itu tidak dilakukan," kata Scott Ladner, kepala investasi di Horizon Investments di Charlotte, North Carolina.

Walt Disney Co (DIS.N) naik 1,30% setelah sebuah laporan bahwa layanan streaming rata-rata hampir 1 juta pelanggan baru per hari. Saham membantu menjaga Dow Jones Industrial Average di sisi positifnya, memberikan sekitar 20 poin ke atas.

Meningkatnya harapan untuk kesepakatan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, indikator ekonomi AS yang solid dan musim pendapatan perusahaan kuartal ketiga yang sebagian besar melampaui ekspektasi yang lebih rendah telah mendorong saham lebih tinggi. Tiga indeks utama kini telah mencatat rekor penutupan dalam lima dari delapan sesi terakhir.

Juga mendukung saham telah menjadi dovish oleh Federal Reserve, yang telah memangkas suku bunga tiga kali tahun ini. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Senin bahwa kebijakan moneter "diposisikan dengan baik" untuk mendukung pasar tenaga kerja yang kuat.

Investor mengamati tanda-tanda pada kesehatan konsumen untuk musim belanja liburan. Kepercayaan konsumen turun untuk bulan keempat berturut-turut di bulan November tetapi tetap pada level yang cukup untuk mendukung laju pengeluaran konsumen yang stabil, menurut data pada hari Selasa.

Sebuah laporan terpisah menunjukkan bahwa penjualan rumah baru secara tak terduga turun pada bulan Oktober, meskipun data untuk bulan sebelumnya direvisi naik, dengan pembelian mencapai level tertinggi dalam lebih dari 12 tahun.

Delapan dari 11 sektor S&P 500 besar lebih tinggi. Sektor diskresi konsumen naik 0,81% dan memberikan dorongan terbesar. Hal ini dipimpin oleh kenaikan 9,86% dalam saham Best Buy Co Inc (BBY.N) menyusul ramalan laba kuartal liburan yang kuat.

Sebaliknya, Dollar Tree Inc (DLTR.O) jatuh 15,24% setelah memproyeksikan laba kuartal liburan di bawah perkiraan, menandakan dampak dari sengketa perdagangan.

