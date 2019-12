JAKARTA - Forbes merilis data 50 orang terkaya di Indonesia. R Budi dan Michael Hartono terpilih kembali sebagai orang paling kaya se-Indonesia. Dalam daftar 50 tersebut tiga di antaranya masih berada di usia rentang 40 tahun.

Berikut adalah daftar tiga orang terkaya yang masih berusia 40 tahunan, seperti yang diikuti dari Forbes:

1. Ciliandra Fangiono (43 tahun)

Menjabat sebagai CEO First Resources Ltd., sebuah perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Singapura dengan perkebunan di seluruh Indonesia ini memiliki kekayaan sebesar USD1,37 miliar setara Rp19,1 triliun (kurs Rp14.000 per USD).

2. Iwan Lukminto (44 tahun)

Iwan adalah seoran pengusaha tekstil dan merupakan putra tertua dari H.M. Lukminto, yang mendirikan Sritex Group pada 1966 dengan toko batik di Solo. Kekayaan Iwan diperkirakan sebesar USD585 juta setara Rp8,19 triliun.

3. Arini Subianto (48 tahun)

Anak perempuan tertua bos minyak Indonesia ini menjadi direktur utama perusahaan induk keluarga, Persada Capital Investama, setelah sang ayah meninggal pada tahun 2017. Kekayaan yang diterima oleh Arini mencapai USD600 juta setara Rp8,4 triliun.

(kmj)