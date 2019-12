JAKARTA - Jagat maya dihebohkan dengan viralnya daftar biaya masuk dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Taman Kanak-Kanak (TK) terkenal di Jakarta. Hal ini dikarenakan ke-10 TK tersebut memiliki biaya pendidikan yang cukup fantastis.

Misalnya, Austaralia Independent School memiliki SPP Rp169 juta per tahun dan uang administrasi sebesar Rp9,4 juta. IPEKA yang menawarkan pendidikan TK nya dengan biaya uang pangkal Rp15 juta dan SPP Rp1,2 per bulannya. Al Azhar Blok M yang juga memiliki biaya fantastis yakni uang pangkal sebesar Rp22 juta dan SPP Rp1,2 juta per bulannya dan masih banyak lagi.

Menurut Perencana Keuangan Eko Endarto, segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, begitu juga untuk pendidikan anak. Lebih baik, biaya pendidikan dipersiapkan jauh-jauh hari, supaya besarnya anggaran tidak terlalu besar.

"Satu kata, harus disiapkan sejak jauh hari. Makin panjang waktunya, maka makin ringan persiapannya," kata saat diwawancarai oleh Okezone pada (10/12/2019).

Persiapan mutlak, katanya, ini yang harus menjadi prioritas keluarga demi tertunjangnya pendidikan si kecil.

Taman Kanak-Kanak memiliki tugas untuk mempersiapkan anak agar mereka siap untuk bersekolah. Menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak sekarang juga merupakan salah satu syarat lanjut ke Sekolah Dasar (SD).

Tidak hanya kualitas kurikulum yang dicari oleh para orangtua sebagai pilihan TK idamannya, keamanan serta kenyamanan anak di sekolah nantinya juga perlu dipertimbangkan. TK yang memasang harga fantastis tentunya juga menawarkan fasilitas yang diharapkan orang tua kebanyakan. Mahalnya biaya pendidikan Taman Kanak-Kanak ini memaksa para orang tua untuk melakukan persiapan dan koordinasi keuangan untuk dapat sanggup menyekolahkan si kecil masuk Taman Kanak-Kanak yang tentunya mereka inginkan. "Kalau dari segi keuangan, positif, sebab menganjurkan setiap orangtua punya perencanaan untuk anaknya," jelas Eko.