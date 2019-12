JAKARTA - Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank) resmi mencaplok 89,12% saham PT Bank Permata Tbk (BNLI). Bangkok Bank membeli saham yang dimiliki oleh Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk (ASII).

Penyelesaian kesepakatan ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Thailand dan diharapkan selesai sebelum akhir 2020.

Sementara itu, nilai akuisisi adalah 1,77 kali dari nilai buku per laporan keuangan terakhir Bank Permata sebelum penyelesaian terakhir. Mengacu nilai buku Bank Permata per 30 September 2019, Penjual akan menerima dana sekitar USD2,6 miliar (Rp37 triliun) atau setara dengan harga Rp1.498 per saham Permata Bank.

“Pelepasan saham di Permata Bank memungkinkan kami untuk fokus pada bisnis yang kami miliki sepenuhnya di pasar Indonesia yang besar dan strategis ini dan selanjutnya kami akan menggunakan modal yang ada untuk diinvestasikan kembali atau dikembalikan kepada pemegang saham. Transaksi ini juga menunjukkan fokus kami dalam mengeksekusi dengan cepat prioritasprioritas strategi baru yang kami umumkan pada awal tahun ini.” tutur Pemimpin Eksekutif Grup Standard Chartered Bill Winters dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Sementara, Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto mengutarakan keputusannya terkait PermataBank telah melalui pertimbangan yang matang yang diharapkannya akan memperkuat posisi Astra sebagai penyedia jasa keuangan di segmen ritel di Indonesia.

“Bangkok Bank merupakan salah satu bank terbesar di Thailand dan well-capitalised. Hubungan bisnis yang ada saat ini antara Grup Astra dan PermataBank akan berjalan seperti biasa dan kami akan menjajaki kerja sama bisnis lainnya.” jelas Prijono.

