JAKARTA - Setiap orang tentu memiliki cita-cita yang ingin dicapainya, contohnya menjadi seorang miliarder. Dengan menyandang predikat 'miliarder', pastilah mereka hidup dalam kemewahan.

Walaupun begitu, ada beberapa miliarder yang terkena skandal. Bermacam-macam jeni skandal yang mereka buat, muali dari penipuan hingga pelecehan seksual.

Salah satunya adalah George Soros, pendiri sekaligus pemimpin dari Open Society Foundations. Soros terjerat masalah dengan mantan kekasihnya. Pada saat itu, dia menolak untuk membelikan mantan kekasihnya itu apartemen seharga USD50 juta atau Rp700 miliar (Kurs Rp14.000/USD).

Selain itu, Board of Directors (BoD) dari Stanford Financial Group Allen Stanford juga pernah terkena skandal. Stanford dijatuhi hukuman selama 110 tahun penjara karena menjalankan skema ponzi terbesar kedua dalam sejarah AS.

