JAKARTA - Dunia miliarder selalu mengalami perputaran. Baik yang tadinya kaya dan sekarang kehilangan kekayaannya, maupun miliarder yang meninggalkan dunia.

Forbes Billionaires mendata adanya pembengkakan anggotanya dari yang sebelumnya 1.011 anggota menjadi 2.100 anggota. "Kelompok elit ini selalu berubah, 247 miliarder jatuh dari barisan tahun lalu, digantikan oleh 195 pendatang baru, tetapi beberapa telah meninggalkan jejak mereka." tulis Forbes.

Melansir Forbes, Jakarta, Minggu (29/12/2019), berikut kejadian-kejadian yang dialami para miliarder:

1. Kematian Steve Jobs

Pada Oktober 2011, Steve meninggal di usianya yang menginjak 56 tahun. Steve bertempur selama tujuh tahun untuk memerangi kanker pankreasnya.

Dua bulan sebelum tutup usia, ia telah lebih dulu mengundurkan diri sebagai CEO Apple dan menyerahkan kendalinya kepada kepala petugas operasional Tim Cook.

Steve menciptakan Apple bersama teman sekolahnya Stephen Wozniak di sebuah garasi Silicon Valley pada 1976.

2. Pengunduran Diri Perdana Menteri Italia Silvio berlusconi

Perdana menteri Italia selama tiga tahun berturut-turut ini mengundurkan diri pada November 2011 setelah kehilangan kendali atas parlemen. Ia telah berjanji mundur setelah melewati langkah penghematan yang dimaksudkan untuk memerangi krisis utang Italia.

Silvio pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada tahun 1994. Ia juga selama 6 kali berturut-turut masuk daftar miliarder Forbes berkat sebagian kelompok media yang dimilikinya, Fininvest.

Silvio menghadapi berbagai skandal seperti penipuan pajak, korupsi, dan membayar seks dengan anak di bawah umur yang mengharuskannya disidang. Karena hal itu kekayaan Silvio merosot tajam.

3. Elon Musk Menjadi Miliarder

Elon memulai debutnya di daftar miliarder Forbes dengan kekayaan bersih Rp27,5 triliun pada 2012. Hal ini diawali dengan lonjakan saham perusahaan mobil listrik miliknya, Tesla yang go public pada 2010 silam.

Tesla meluncurkan SUV pertamanya, Model X, pada bulan Februari 2012. Kepemilikan 29% di Tesla bernilai lebih dari USD1 miliar.

4. Chip Wilson Mundur dari Jabatan Ketua Lululemon

Pada Maret 2013 Lululemon melakukan penarikan ribuan celana yoga hasil produksinya yang dikeluhkan konsumen karena terlalu tipis. Pendiri Lululemon, Chip Wilson tidak menerima kritik dengan tenang, malah menyalahkan pelanggan.

Alhasil banyak pelanggan tersinggung dan tidak mau menerima permintaan maaf yang dilayangkan Chip.

Ia turun jabatan pada Desember 2013, setelah pernah mencoba mengusir dua direktur dari dewan perusahaan. Chip Wilson tetap menjadi pemegang saham terbesar di Lululemon.

5. Jack Ma Menjadi Orang Terkaya di China

Jack Ma menjadi orang terkaya di Tiongkok sejak September 2014 setelah dirinya mengambil raksasa e-commerce Alibaba, di bursa efek New York dengan IPO Rp343,9 triliun, yang pada masanya terbesar dalam sejarah global.

Kekayaannya kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp312 triliun. Dalam lima tahun sejak saat itu, harga saham Alibaba naik lebih dari dua kali lipat.

Akan tetapi, Jack Ma yang kini memiliki kekayaan Rp590 triliun, baru-baru ini mengundurkan diri dari kursi ketua eksekutif.

6. Elizabeth Holmes, Pendiri Theranos, 'From Billionaire To Zero'

Theranos menutup operasinya pada September 2018 setelah beberapa skandal antara lain penipuan dan berbagai tuduhan, juga gagal bayar atas pinjamannya. Ditambah lagi, ia tidak memiliki uang tersisa untuk membayar para pemegang sahamnya.

Holmes akan diadili karena konspirasi kejahatan dan penipuan musim panas mendatang.

7. Donald Trump, Miliarder Pertama yang Jadi Presiden AS

Setelah pemilihan presiden yang sangat mengejutkan dunia, Donald Trump menjadi presiden miliarder pertama di Amerika pada Januari 2017.

Kekayaan Trump, yang sebagian besar terdiri dari real estat Manhattan, diperkirakan mencapai Rp50,9 triliun pada saat itu. Namun angka ini turun nilainya menjadi Rp42,6 triliun.

Pada pertengahan Desember, Trump menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan karena DPR menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi kongres.

8. Miliarder Kanada, Barry Sherman dan Istrinya Ditemukan Meninggal Dunia

Pendiri dan ketua perusahaan farmasi generik Apotex, Barry Sherman dan istrinya ditemukan di ruang bawah tanah rumah Toronto milik mereka pada Desember 2017.

Barry dan Honey ditemukan tewas dengan lilitan sabuk kulit di kedua leher mereka. Kemudian tubuh mereka digantungkan di pagar baja di ujung kolam renang.

Forbes memperkirakan kekayaan yang dimiliki Bary saat ia meninggal adalah sekitar Rp41,2 triliun.

Investigasi pribadi keluarga Sherman baru-baru ini berakhir tanpa menemukan pelakunya, tetapi mereka masih menawarkan hadiah Rp137,5 miliar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman tersangka.

9. Pendiri Amazon, Jeff Bezos Menjadi Orang Terkaya Sedunia

2018 merupakan tahun yang luar biasa untuk pendiri sekaligus CEO Amazon, Jeff Bezos. Kekayaannya meroket mencapai Rp1.079 triliun dalam satu tahun, menjadi Rp2.201 triliun.

Kenaikan kekayaan ini dibarengi dengan naiknya dua kali lipat saham Amazon, yang menjadikan Jeff Bezos orang terkaya di dunia menggeser Bill Gates.

Pada Januari 2019, Jeff dan istrinya, MacKenzie, mengumumkan perceraian mereka, yang selesai pada bulan Juli. MacKenzie mendapat 25% saham Amazon milik Jeff.

10. Status Miliarder Kylie Jenner Dikonfirmasi Usai Jual 60% Saham Kekaisaran Kecantikannya Ke Coty

Forbes mengumumkan Kylie Jenner, yang saat itu berusia 21 tahun, sebagai miliarder mandiri termuda di dunia. Gelar ini sebelumnya dipegang oleh Mark Zuckerberg dan sebelum itu Bill Gates.

Pada bulan November, Kylie menjual 51% sahamnya dari merek kecantikan miliknya, Kylie Cosmetics dan Kylie Skin ke perusahaan parfum dan kosmetik Coty yang diperdagangkan secara publik senilai Rp8,2 triliun.