JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Hadir dalam rapat, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan beberapa pihak lainnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, rapat kali tentang penyesuaian atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

"Sesuai dengan kedudukan Menko PMK sebagai koordinator, maka melakukan kordinasi dan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah tentang kenaikan BPJS untuk dibicarakan bersama dengan Kementerian dan Lembaga," ujar dia, Senin (6/1/2020).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2020. Terdiri dari kelas I Rp160.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan dan kelas III Rp42.000 per bulan.

Kenaikan ini sudah direstui Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai penyesuaian iuran JKN-KIS.

