NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap Yen dan Euro. Salah satunya karena optimisme Bank of Japan terhadap perekonomiannya.

Dolar melemah 0,10% terhadap yen Jepang menjadi USD110,07. Selain itu dolar juga turun 0,06% terhadap franc Swiss di USD0,9673.

Bank of Japan mendorong perkiraan pertumbuhan ekonomi Jepang dan sangat optimis terhadal prospek ekonomi global. Meskipun diakui bahwa risiko yang sedang berlangsung menjadi pertimbangan untuk mengurangi program stimulus besar-besaran ke depannya.

Sementara itu, Euro juga menguat 0,15% terhadap dolar AS menjadi USF1,1111, karena data yang lebih baik dari yang diharapkan di wilayah tersebut. Hal ini mengatasi tawaran penguatan untuk greenback.

Sebuah survei dari lembaga penelitian ZEW Jerman menunjukkan bahwa investasi investor jauh lebih besar dari yang diharapkan pada Januari. Kemudian Euro juga didukung oleh ekspektasi Bank Sentral Eropa yang memprediksi ekonomi lebih baik lagi.

"Kita bisa melihat optimisme sedikit lebih hati-hati di sana, yang membuat orang sedikit lebih bersemangat tentang Euro," kata Ahli Strategi Senior TD Securities Mazen Issa, dilansir dari Reuters, Rabu (22/1/2020).

Sterling mendapat manfaat bahwa ekonomi Inggris menciptakan lapangan kerja pada tingkat tercepat dalam hampir satu tahun. Hal tersebut berpotensi merusak kasus pemotongan suku bunga Bank of England minggu depan. Pound naik 0,42% pada USF1,3063.

