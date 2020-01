JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan meresmikan landasan pacu pesawat (runway) 3 Bandara Soekarno Hatta pada sore hari. Sebenarnya, runway 3 Bandara Soekarno Hatta ini sudah beroperasi sejak Desember 2019 lalu.

Berdasarkan agenda yang diterima Okezone, Kamis (23/1/2020), rencananya, runway 3 Bandara Soekarno Hatta ini akan diresmikan Jokowi pada pukul 17.00 WIB. Nantinya Jokowi akan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju salah satunya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Baca juga: Keren! Terminal 4 Bandara Soetta Bakal Smart Environment

Sebagai informasi sebelumnya, runway atau landasan pacu ke tiga Bandara Soekarno-Hatta resmi dioperasikan 20 Desember 2019. Pesawat yang pertama kali beroperasi di runway baru tersebut adalah maskapai Lion Air JT-373 rute Batam-Jakarta yang mendarat pukul 10.00 WIB.

Dimensi runway baru itu mencapai 3.000x60 meter setelah diuji coba sejak Agustus 2019 dengan dimensi 2.500x45 meter. Dana pembangunan runway ketiga mencapai Rp2 triliun, sementara dana pembebasan lahan mencapai Rp4 triliun dengan total nilai sebesar Rp6 triliun.

Baca juga: Penggunaan Runway III Bandara Soetta Tunggu Jadwal Jokowi

Total lahan yang dibutuhkan adalah 216 hektare (ha) guna membangun runway berukuran 3.000 x 60 meter persegi (m2) itu. Dari lahan seluas itu, AP II sebelumnya sudah memiliki 49 ha ditambah 167 ha yang telah dibebaskan yang terbagi dalam 3.021 bidang tanah.

Bandara Soetta sebelumnya mempunyai dua runway, yaitu Runway 1 di utara dan runway 2 di selatan. Kedua runway ini mengkomodasi 80+1 penerbangan per jam.

Baca juga: Terminal 2 Bernama Bandara Soetta Traveloka, AP II Kecolongan?

Kehadiran runway 3 yang berlokasi di selatan akan membuat lebih banyak pesawat bisa mendarat (landing) dan lepas landas (take off). AP II menyebut, adanya runway 3 membuat kapasitas pesawat yang bisa mendarat di bandara mencapai 100 pesawat per jam.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan, beroperasinya runway ke tiga ini untuk mengurangi antrean pesawat yang sering terjadi pada peak season seperti libur natal dan tahun baru. Ia juga menambahkan pembangunan East Connection Taxiway (ECT) dan Runway 3 merupakan bagian dari pengembangan hard infrastructure di sisi udara Bandara Soekarno-Hatta. "Tuntasnya pembangunan serta terbitnya izin operasi untuk ECT dan Runway 3 membuat daya saing Bandara Soekarno-Hatta meningkat tidak hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat regional," ujarnya beberapa waktu lalu.