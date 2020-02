JAKARTA - Pendidikan di perguruan tinggi merupakan salah satu investasi termahal yang nilainya akan terus mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Namun ternyata ada pekerjaan yang tidak mewajibkan pekerjanya memiliki pendidikan tinggi namun tetap dapat berpenghasilan tinggi.

Biaya kuliah setidaknya meningkat lebih dari 25% dalam sepuluh tahun terakhir menurut analisis data CNBC Make It dari The College Board. Oleh karenanya, News & World Report AS menyusun peringkat 2020 tentang pekerjaan dengan gaji tertinggi yang dapat diperoleh pekerja tanpa gelar sarjana. Ini dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi yang tidak mampu menduduki jenjang perkuliahan setelah SMA.

Di peringkat pertama ada petugas patroli, yang bertugas menegakkan standar keselamatan dalam lingkungan, menanggapi insiden, menulis laporan dan memperbaharui catatan. Pekerja di bidang ini tidak memerlukan pendidikan sarjana, sebagian besar kandidat harus lulus dari akademi pelatihan agensi sebelum beralih ke pelatihan di tempat kerja. Sedangkan di peringkat kedua adalah asisten eksekutif yang memiliki tugas administrasi termasuk mengelola kalender dan mengatur informasi.

Prospek masa depan dalam daftar pekerjaan dengan gaji tinggi adalah spesialisasi teknis yang lebih membutuhkan pelatihan khusus dibandingkan pendidikan perguruan tinggi. Pekerjaan dengan bayaran tinggi cenderung meningkat karena kemunculan teknologi.

Berikut melansir CNBC, Jumat (7/2/2020), Okezone merangkum daftar pekerjaan dengan bayaran tertinggi yang tidak memerlukan gelar sarjana.

10. Kuli Bangunan (Brickmason dan Blockmason)

Gaji tahunan rata-rata: USD50.950 atau Rp696 juta (Kurs Rp13.662/USD)

Pendidikan: SMA

9. Teknisi Suara

Gaji tahunan rata-rata: USD52.930 atau Rp723 juta

Pendidikan: sertifikat yang relevan

8. Spesialis Alat Bantu Dengar

Gaji tahunan rata-rata: USD52.770 atau Rp720,9 juta

Pendidikan: SMA

7. Tukang Ledeng Gaji tahunan rata-rata: USD53.910 atau Rp736,5 juta Pendidikan: SMA 6. Struktural Besi dan Pekerja Baja Gaji tahunan rata-rata: USD53.970 atau Rp737,33 juta Pendidikan: SMA 5. Teknisi Turbin Angin Gaji tahunan rata-rata: USD54.370 atau Rp742,8 juta Pendidikan: sertifikat yang relevan 4. Teknisi Listrik Gaji tahunan rata-rata: USD55.190 atau Rp754 juta Pendidikan: SMA 3. Sales Gaji tahunan rata-rata: USD58.510 atau Rp799,36 juta Pendidikan: SMA 2. Asisten Eksekutif Gaji tahunan rata-rata: USD59.340 atau Rp810,7 juta Pendidikan SMA 1. Petugas Patroli Gaji tahunan rata-rata: USD61.380 atau Rp838,57 juta Pendidikan: SMA