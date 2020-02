NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama pada perdagangan Jumat waktu setempat, didorong data pekerjaan AS. Di mana terjadi peningkatan pada sektor non-pertanian.

Mata uang AS juga mencapai level tertinggi terhadap sterling dan dolar Kanada, franc Swiss dan euro. Namun, dolar melemah terhadap yen di tengah kekhawatiran tentang wabah virus Corona di China.

Data menunjukkan gaji non-pertanian AS meningkat sebesar 225.000 pekerja bulan lalu atau meningkat dibandingkan perkiraan para ekonom sebesar 160.000 pada Januari 2020. Di mana pekerjaan pada sektor konstruksi meningkat paling banyak.

"Cetakan positif hari ini mengonfirmasi bahwa pasar kerja AS pendorong ekonomi AS yang sedang berkembang," kata FX Sales Trader Saxo Markets Olivier Konzeoue, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/2/2020).

Indeks dolar naik 0,2% menjadi 98,687. Dolar juga naik 0,3% terhadap franc Swiss di 0,9772 franc, naik 0,1% terhadap dolar Kanada menjadi USD1,3301 dan naik 0,3% terhadap sterling. Sementara itu, greenback turun 0,2% terhadap yen menjadi 109,76 yen.

Sementara itu, Bank Sentral AS, The Fed dalam kongresnya membahas soal dampak virus corona. Di mana dampak penyebaran virus sebagai salah satu risiko terhadap prospek ekonomi AS.

"Ini adalah petunjuk utama pertama bahwa The Fed khawatir bahwa virus itu mungkin dapat menggagalkan pertumbuhan global," kata Analis Pasar Senior OANDA Edward Moya.

Jumlah korban tewas akibat virus ini sudah mencapai 637 orang dengan total 31.211 terinfeksi virus tersebut. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan Vrus ini telah menyebar secara global, dengan 320 kasus di 27 negara dan wilayah di luar China daratan.

