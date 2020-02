JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap bergerak dua arah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah terpantau bergerak mixed di level 13.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (11/2/2020) pukul 17.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 37 poin atau 0,27% ke level Rp13.674 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.674-Rp13.695 per USD.

Sementara itu Yahoo Finance mencatat Rupiah melemah 25 poin atau 0,18% ke level Rp13.668 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.668-Rp13.704 per USD.

Sebelumnya, indeks dolar AS menguat pada akhir perdagangan 10 Februari 2020. Kurs dolar perkasa karena investor mengharapkan ekonomi AS tetap tangguh terhadap penyebaran virus corona di seluruh dunia. Keyakinan investor ditopang dengan data ekonomi AS.

Pelaku pasar lebih positif menilai risiko di tengah isyarat bahwa penyebaran virus corona bisa melambat. Beberapa industri besar juga telah melanjutkan operasionalnya di China.

Dolar Australia naik 0,3% menjadi USD0,6689 per dolar AS, menarik diri dari level terendah dalam satu dekade. Yuan Tiongkok juga naik 0,3% menjadi 6,9893 per dolar AS. Namun Dolar AS lebih kuat terhadap mata uang utama lainnya.

