JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan penutupan perdagangan hari ini. Rupiah terpantau masih berada di level Rp13.600-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis (13/2/2020) pukul 17.24 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah tipis 20 poin atau 0,15% ke level Rp13.694 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.672-Rp13.706 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance melaporkan Rupiah melemah 45 poin atau 0,32 berada pada level Rp13.688 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.654-Rp13.700 per USD. Untuk diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat dengan naik ke level tertinggi lebih dari dua tahun terhadap euro. Hal ini dikarenakan investor memasukkan lebih baik uang ke pasar saham AS di tengah meningkatnya optimisme ekonomi karena virus korona (Covid-19) akan diatasi.

Tercatat, China melaporkan jumlah kasus baru virus korona terendah dalam dua minggu yang diperkuat dengan prediksi penasihat medis senior Beijing bahwa wabah virus korona di China berakhir pada April. Kendati demikian, kekhawatiran penyebaran virus korona lebih lanjut tetap diawasi.

"Pasar cukup yakin bahwa China akan dapat mengendalikan virus, meskipun mungkin perlu waktu," kata kepala penelitian global G10 FX di Standard Chartered di New York Steve Englander seperti dilansir Reuters.

(kmj)