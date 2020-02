JAKARTA - Pemerintah perlu untuk menambah pengenaan cukai pada barang-barang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menambah pendapatan negara yang berasal dari cukai.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah dan DPR perlu mempercepat penambahan jenis barang kena cukai selain dari kantong plastik. Sebab menurutnya, saat ini meskipun ada tarif cukai plastik namun pendapatan yang didapat dinilai terlalu kecil.

Menurut Bhima, apabila penambahan barang kena cukai hanya dilakukan pada kantong plastik, maka kontribusi yang didapatkan penerimaan cukai pada APBN akan tidak maksimal. Asal tahu saja, pengenaan cukai pada kantong plastik saat ini memang akan menjadi pembahasan DPR

"Kalau hanya kantong plastik masih terlalu kecil," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Khusus untuk cukai plastik menurut Bhima, perlu segera dilakukan. Mengingat faktor pengendalian kesehatan dan juga lingkungan sudah sangat mendesak.

"Penambahan objek kena cukai perlu segera dilakukan dengan alasan pengendalian dampak negatif kesehatan dan lingkungan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan hal yang senada. Indonesia selama ini hanya mengandalkan cukai dari industri hasil tembakau dan minuman beralkohol.

Padahal, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, ada banyak obyek cukai. Thailand punya sedikitnya 11 jenis produk obyek cukai mulai dari hasil tembakau, kendaraan bermotor, bensin hingga minuman berpemanis. “Indonesia adalah negara yang paling sedikit memiliki jenis barang kena cukai (BKC). Kalah dibandingkan Laos, Myanmar, Malaysia, apalagi Thailand," ucapnya. Yustinus menambahkan bahwa satu dari lima orang di Indonesia mengalami obesitas, sehingga sudah sepantasnya Indonesia juga turut mengenakan cukai pada minuman berpemanis. “Gula adalah pembunuh baru, sedangkan obesitas adalah satu langkah menuju penyakit jantung," kata Yustinus.