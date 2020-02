JAKARTA - Pasti banyak dari kalian yang berpikir orang-orang kaya akan menghabiskan uangnya belanja di tempat-tempat yang mahal. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi beberapa miliarder terlihat berbelanja di supermarket Target hingga menjelajahi lorong-lorong Walmart.

Britney Spears misalnya, penyanyi yang disebut sebagai penggemar berat Target ini telah berbelanja di sana 80 kali pada tahun 2018.

Sementara itu, keluarga kerajaan Inggris juga pernah terfoto berbelanja di TK Maxx, supermarket di Inggris. Bahkan miliarder seperti Mark Zuckerberg dan Kylie Jenner telah terlihat di Costco.

Berikut ini adalah 7 jutawan dan miliarder yang berbelanja seperti orang biasa dikutip dari businessinsider.sg:

1. Rihanna

Rihanna pernah terlihat menjelajahi lorong-lorong Walmart di British Columbia. Diperkirakan kekayaan bersih pelantun Umbrella ini mencapai USD600 juta atau setara dengan Rp81.9 triliun (dalam kurs Rp13.658).

2. Britney Spears

Penyanyi kelahiran 1981 ini juga penggemar Walmart. Dia berbelanja di sana pada tahun 2018, tetapi tidak sesering dia berbelanja di Target hingga 80 kali, tepatnya. Sebuah dokumen dari 2019 mengungkapkan dia menghabiskan lebih dari USD400.000 atau sekitar Rp5.46 miliar untuk biaya hidup pada tahun 2018, termasuk USD66.000 atau sekitar Rp901 juta untuk membeli barang-barang rumah tangga.

3. Michelle Obama

Istri mantan Presiden Amerika Serikat ini pernah difoto berbelanja di Target di kawasan Alexandria, Virginia, beberapa tahun lalu.

Mantan Presiden Barack Obama sebelumnya mengatakan tentang istrinya bahwa "satu hal yang dia sukai adalah berbelanja di Target." Kekayaan dari kedua pasangan ini ditaksir mencapai USD40 juta.

4. Beyonce

Internet menjadi ramai ketika dia terlihat di Target yang ada di LA pada 2019. Wanita yang diperkirakan memiliki kekayaan sebesar USD400 juta atau setara dengan Rp5.46 triliun ini berjalan menyusuri lorong bayi dengan pakaian nuasan oranye. Sebelumnya solois ternama dunia ini terlihat berbelanja di tempat ini dua kali pada tahun 2017 bersama Blue Ivy dan ibunya.

5. Kylie Jenner

Pengusaha muda satu ini sebelumnya tidak sengaja terfoto di Costco, Los Angeles bersama saudari seibunya Khloe Kardashian. Costco adalah tempat favoritnya sejak dulu.

Wanita yang miliki kekayaan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp13.6 triliun ini sebelumnya pada tahun 2014, yaitu sebelum Jenner menjadi miliarder, dia sudah menghasilkan jutaan melalui garis pakaiannya dengan saudari Kendall dan penampilan di "Keeping Up With the Kardashians."

6. Pangeran Harry

Dirinya telah disebut sebagai bangsawan mencintai mencintai TJ Maxx, yang dikenal sebagai TK Maxx di Inggris. Lelaki yang telah melepas kerajaanya ini terlihat sedang mencari-cari diskon di toko ini. Pada 2013, ia difoto keluar dari toko TK Maxx dengan tas belanja sambil mengenakan hoodie dan topi.

7. Kate Middleton

Tidak berbeda dengan saudara iparnya, istri dari Pangeran William ini juga telah terlihat berburu barang murah di TK Maxx.

Toko favorit Kate Middleton di Inggris adalah TK Maxx, sebuah sumber mengatakan kepada Us Weekly pada 2011 lalu bahwasanya ibu dari tiga anak ini suka berbelanja untuk barang murah.