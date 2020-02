JAKARTA - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terus berupaya meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar global. Kali ini, salah satu tujuan pemerintah adalah India.

Mendag Agus merencanakan kunjungan kerja ke India untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan menguatkan ekspor Indonesia ke India. Kunker ke India akan dilaksanakan pada 19-21 Februari 2020.

"Kunjungan kerja ke India kali ini akan membahas beberapa isu terkait peningkatan kerja sama kedua negara, antara lain peluang kerja sama dalam sektor konstruksi dan konektivitas, kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi, serta implementasi peraturan ekspor dan impor kedua negara," kata Mendag Agus mengutip website Kemendag, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dalam agenda kunjungan kerjanya, Mendag Agus dijadwalkan bertemu dengan para pelaku bisnis India yang tergabung dalam Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry/CII) dan Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) pada 20 Februari2020 di New Delhi, India. Selain itu, hal yang paling penting adalah direncanakannya pertemuan dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India HE Tuan Piyush Goyaldi waktu dan tempat yang sama di India.

Pada pertemuan dengan CII,Mendag Agus akan membahas beberapa topik utama peningkatan target nilai perdagangan kedua negara sebesar USD50 miliar pada 2025. Selain itu juga meningkatkan peluang kerja sama sektor konstruksi dan konektivitas, serta kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas.

Sedangkan, pada pertemuan bilateral dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India HE Tuan Piyush Goyal, topik yang akan dibahas yaitu isu peraturan impor terbaru di Indonesia untuk gula mentah; peningkatan akses pasar produk Indonesia ke India; serta peraturan impor terbaru India untuk minyak kelapa sawit; beberapa hambatan perdagangan atas ekspor Indonesia.

Fokus lain yang juga diangkat adalah rencana penyelenggaraan forum Menteri Perdagangan Dua Tahunan (BTMF) ke-3 di Indonesia; serta finalisasi ToR Working Group Trade and Investment(WGTI)dan Working Group Trade Facilitation and Resolution(WGTFR).

Pada pertemuan dengan FICCI, Mendag Agus akan membahas peluang kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi dan membahas kembali kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas.

Mendag Agus pada kunjungan kerjanya kali ini juga akan mengundang anggota CII dan FICCI untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2020.

"Kami akan mengajakpara anggota CII dan FICCIuntuk dapat melihat secara langsung produk-produk ekspor unggulan Indonesia dan menjajaki peluang bisnis pada TEI 2020 yang akan diselenggarakan Oktober mendatangdi Jakarta," pungkas Mendag Agus.

Total nilai perdagangan Indonesia-India pada 2019 tercatat sebesar USD16 miliar. Ekspor Indonesia ke India periode yang sama tercatat sebesar USD11,78 miliar dan impor Indonesia dari India tercatat sebesar USD4,29 miliar. Surplus untuk Indonesia tercatat sebesar USD7,48 miliar.

