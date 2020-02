JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan foto dirinya dengan seorang perempuan yang menjadi pendampingnya selama mengikuti acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020. Seperti yang diketahui, Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam acara internasional ini.

Namanya adalah LO Noura. Sri menjelaskan bahwa Noura telah mendampingi serta membantunya selama dua hari mengikuti pertemuan G20 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi.

"Kenalkan LO Noura yang telah menemani dan membantu saya selama dua hari dalam pertemuan G20 di Riyadh - Saudi Arabia," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Noura, seperti yang juga dijelaskan Sri Mulyani adalah seorang mahasiswi dari Universitas Temple di Tokyo. Noura mengambil jurusan desain interior dan psikologi.

"Noura adalah mahasiswi Temple University di Tokyo jurusan Interior Design dan Psychology," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian mendeskripsikan Noura sebagai seorang perempuan pintar yang memiliki harapan dan ambisi tinggi untuk meraih pendidikan tingginya. Tak lupa, Sri Mulyani juga berterimakasih kepada Noura atas segala dukungannya kepadanya selama acara G20.

"A young smart girl with high hopes and ambition to continue pursue her higher education. @nouraalwahibee thanks so much for your support. Stilton..!" pungkas Sri Mulyani.

Netizen Instagram pun mengomentari postingan Sri Mulyani ini. Berikut seperti dirangkum Okezone. h*rm*ns*m*7 Cantik 2nya r**dh*t*lm*ghf*r*h21 Masya Allah๐Ÿ’• n**r**l*ng Two smart Women amiin๐Ÿ‘๐Ÿ’ž๐Ÿ’Ÿ s*p*ng*t.s*r*p cakep.ya.Bu.. s**m*y**sh** Mantap ibu Sri...mendidik generasi baru utk jd yg terbaik Sebagai informasi, Sri Mulyani menjadi salah satu panelis di acara G20 di antara panelis lainnya yaitu Sekretaris Jenderal The Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), Komisioner Bidang Ekonomi Uni Eropa dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Amerika, Jerman, Perancis serta India.

