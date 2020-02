JAKARTA - Skema pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera mengalami perubahan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan perubahan skema pensiun ini masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini skemanya masih dalam tahap pengkajian.

"Nunggu Peraturan Pemerintah dulu. Kalau itu jadi beres lah," ujar Bima kepada Okezone.

Sebagai informasi, skema pensiunan PNS yang saat ini diterapkan adalah pay as you go dimana setiap bulannya pemerintah membayarkan iuran bulanannya. Sedangkan skema baru yang akan segera terlaksana adalah fully funded. Dimana para PNS menggiur sendiri uang pensiunan sesuai keinginan masing-masing.

"Saya misalnya pengen dapat 1 miliar ya bisa dong. Itu sistemnya memungkinkan. Kan Dirut Taspen juga bilang yang mungkin saja. Kenapa enggak mungkin, tapi iuran pensiunnya yang harus di perbesar," jelas Bima.

