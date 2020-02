NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama pada perdagangan Rabu waktu setempat. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang karena meningkatnya kekhawatiran bahwa wabah virus korona berubah menjadi pandemi mendorong permintaan untuk obligasi AS.

Dolar juga diperdagangkan mendekati level tertinggi tiga bulan terhadap pound karena kekhawatiran pembicaraan perdagangan Inggris dengan Uni Eropa terhenti dan menghancurkan harapan untuk pengeluaran fiskal besar. Demikian seperti dilansir Reuters, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Sementara, Euro bertahan terhadap penguatan greenback yang lebih luas karena para investor memandang laporan bahwa Kementerian Keuangan Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengurangi pembatasan pengeluaran fiskal untuk meningkatkan ekonominya yang lesu.

Sebagian besar mata uang terkunci dalam kisaran sempit karena para investor diselimuti rasa kekhawatiran yang memantau penyebaran virus corona yang muncul pertama kali di China akhir tahun lalu.

Virus ini sekarang menyebar lebih cepat di luar China memicu kekhawatiran bahwa dampak ekonomi dari pembatasan perjalanan, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan mungkin jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

"Ada pertanyaan apakah Anda harus membeli dolar atau yen sebagai tempat berlindung yang aman, tetapi pergerakan di Departemen Keuangan menunjukkan bahwa lebih banyak investor memilih dolar," kata manajer umum departemen penelitian di Gaitame.com Research Institute di Tokyo Takuya Kanda.

"Sentimen menunjukkan downside dolar terbatas terhadap yen. Ini juga meningkatkan dolar terhadap mata uang lainnya."

Sejauh ini dorongan terbesar untuk dolar karena reli besar-besaran di obligasi AS karena kekhawatiran tentang virus memicu permintaan untuk keamanan utang pemerintah.

(dni)