JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah masih bergerak di level Rp13.900-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Rabu (26/2/2020) pukul 09.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.955 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.934-Rp13.965 per USD.

Baca Juga: Investor Buru Obligasi, Dolar AS Menguat

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah bergerak ke level Rp13.860 per USD dengan pergerakan harian di kisaran Rp13.860-Rp13.860 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama pada perdagangan Rabu waktu setempat. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang karena meningkatnya kekhawatiran bahwa wabah virus korona berubah menjadi pandemi mendorong permintaan untuk obligasi AS.

Baca Juga: Rupiah Melemah Lagi, Terpental ke Rp13.905/USD

Dolar juga diperdagangkan mendekati level tertinggi tiga bulan terhadap pound karena kekhawatiran pembicaraan perdagangan Inggris dengan Uni Eropa terhenti dan menghancurkan harapan untuk pengeluaran fiskal besar.

(dni)