JAKARTA – Salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan kerja. Kali ini PT Len Industri (persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Batas pendaftaran terakhir ditutup pada 11 Maret 2020.

"Len Industri kembali membuka kesempatan bagimu Rekanaker untuk mengisi posisi berbagai posisi. Deadline 11 Maret 2020. Info lanjut pada situs web karir Len Industri, ayo buruan siapkan diri Rekanaker dan daftarkan diri kamu sebelum terlambat," dikutip dari Instagram kemnaker, Jakarta , Selasa (3/3/2020).

Berikut adalah posisi yang dicari pada lowongan Len Industri:

IT AUDITOR

Persyaratan Pencari Kerja :

• Pendidikan S1 Sistem Informasi/ Teknologi Informasi

• Memiliki pengalaman kerja bidang Auditor IT & Memahami aplikasi ERP

• Memiliki sertifikasi bidang Audit IT (lebih disukai)

• Memiliki kemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan & pelaporan kegiatan audit

• Memiliki keahlian (spesialisasi) di salah satu bidang : IT Governance, IT Infrastructure, IT Security & Networking atau Application Development

SAP-ABAP PROGRAMMER

Persyaratan Pencari Kerja :

• Pendidikan S1 Semua Jurusan

• Menguasai SAP-ABAP Programming

• Pengalaman minimal 2 (dua) tahun

• Pernah terlibat dalam Proyek Implementasi ERP SAP (lebih disukai)

SAP-FUNCTIONAL MODULE SPECIALIST Persyaratan Pencari Kerja : • Pendidikan S1 Semua Jurusan • Menguasai minimal 1 (satu) dari Modul-Modul ERP SAP berikut: PS, SD, MM PP, QM, FI, CO, FM • Pengalaman minimal 2 (dua) tahun • Pernah terlibat dalam Proyek Implementasi ERP SAP (lebih disukai) Persyaratan Umum Pencari Kerja : • Warga Negara Indonesia (WNI) • Lebih disukai usia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun • Sehat jasmani & rohani, berpenampilan menarik • Cepat beradaptasi, dapat bekerja di bawah tekanan • Inovatif, integritas, teamwork, fast learning, good analytical, problem solving • Penguasaan bahasa Inggris aktif (communication & presentation) • Computer skill (minimal Windows, MS Office) • GPA Minimal 3.00 • Bersedia menjalani ikatan dinas • Bersedia ditempatkan di seluruh lokasi proyek PT Len Industri (Persero)

