JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu dengan perwakilan Bank Dunia pada hari ini. Pertemuan tersebut membahas terkait kartu pra kerja, virus korona dan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dengan Bank Dunia kita bahas kartu pra kerja, virus korona, UU Cipta Kerja. Jadi banyak hal dibahas, salah satunya mereka men-support reform struktural melalui UU Cipta Kerja," ujar dia di kantornya Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut dia, masalah virus korona ini yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia dan tentu negara lain. Maka itu, pihaknya berharap tentang kesiapan di health care sector.

"Kemudian harapan berikut mengenai reformasi struktural ekonomi itu melalui Omnibus Law. Dan mereka mendukung program tersebut karena ini dianggap The Light at The End of The Tunnel (cahaya di ujung terowongan)," ungkap dia.

Dia juga berharap ke depannya melalui restrukturisasi di bidang perekonomian melalui UU Cipta Kerja. "Tahap berikutnya tentu reformasi birokrasi yang akan mendeliver keputusan-keputusan yang diambil," tandas dia.

