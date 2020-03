NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada perdagangan Jumat (7/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan hasil obligasi pemerinah AS turun tajam merusak daya tarik dolar.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (8/3/2020), indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, turun 0,7% di 95,995, setelah tergelincir ke level terendah 13-bulan di 95,701.

"Kemerosotan bersejarah dalam imbal hasil keuangan AS berfungsi sebagai penghambat dolar dan pegangannya pada tertinggi tiga tahun mencapai beberapa minggu lalu," kata Joe Manimbo, analis pasar senior di Western Union Business Solutions, di Washington.

"Ketidakpastian ekonomi menyebar secepat coronavirus yang menumpuk tekanan pada Federal Reserve untuk menindaklanjuti pemotongan suku bunga besar minggu ini dengan yang lain ketika bertemu akhir bulan ini," katanya.

Investor telah memangkas harapan untuk suku bunga AS setelah penurunan suku bunga Fed darurat 50 basis poin awal pekan ini untuk melawan dampak ekonomi dari penyebaran virus corona.

Kekhawatiran tentang wabah telah meninggalkan fundamental pasar dalam hancur menjadi debu. Itu memusnahkan keuntungan hasil yang telah memicu carry populer secara global - pinjaman dengan suku bunga negatif di euro dan yen untuk membeli aset A.S. Pasar sekarang bertaruh bahwa Fed akan kembali memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin bulan ini.

Euro berada sekitar 0,7% lebih tinggi pada level tertinggi delapan bulan di 1,1311. Terhadap yen Jepang, dolar turun 0,6% pada 105,49 yen, level terendah lebih dari enam bulan.

Pengukur volatilitas mata uang naik pada hari Jumat, dengan satu bulan euro-dolar tersirat volatilitas mencapai tertinggi sejak November 2018.

Dolar menemukan sedikit dukungan dari data yang menunjukkan pengusaha AS mempertahankan laju perekrutan yang kuat di Februari, memberikan ekonomi dorongan kuat karena menghadapi wabah yang memicu kekhawatiran resesi.

"Cetakannya sangat mengesankan," kata John Doyle, wakil presiden untuk transaksi dan perdagangan di Tempus Inc di Washington. "Tapi saya pikir kepositifan angka-angka itu akan tenggelam oleh lingkungan risk-off yang memayungi hari ini."

Sterling memperpanjang kenaikan terhadap dolar yang secara luas lebih lemah, dan didorong oleh komentar dari negosiator kepala Uni Eropa Brexit bahwa kesepakatan perdagangan antara Inggris dan blok itu masih mungkin tahun ini. Mata uang naik 0,5% pada USD1,3021.

