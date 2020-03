NEW YORK - Harga minyak mentah anjlok pada perdagangan hari Jumat (6/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan Rusia menolak keras usulan OPEC untuk pengurangan produksi agar harga stabil demi antisipasi dampak Virus Korona atau Covid-19.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (7/3/2020), harga minyak Brent turun USD4,72 atau 9,4% ke USD45,27 per barel. Penurunan harian tersebut terbesar sejak Desember 2008.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD4,62 atau 10,1% menjadi USD41,28. Ini merupakan penutupan terendah sejak Agustus 2016 dan persentase kehilangan harian terbesar sejak November 2014.

Lebih dari 4,58 juta kontrak minyak mentah bulan depan AS berpindah tangan minggu ini, minggu tersibuk yang pernah ada untuk kontrak itu. Baik Brent dan WTI turun lebih dari 30% sepanjang tahun ini.

Lebih dari 1 juta kontrak minyak mentah AS berpindah tangan selama sesi, karena pakta tiga tahun antara OPEC dan Rusia berakhir dengan sengit.

“Harga anjlok karena pertemuan OPEC berakhir sebagai kegagalan besar-besaran di pihak semua yang terlibat. Rusia jelas telah memutuskan untuk menggunakan pendekatan bumi hangus ke pasar minyak: setiap negara untuk dirinya sendiri, ”kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.