JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan terus memantau kondisi ekonomi dunia karena dampak penyebaran virus corona atau covid-19 yang terus meluas.

Perry mengakui virus corona telah menekan sejumlah mata uang di dunia termasuk Rupiah di Indonesia.

“Kami terus melakukan langkah penyebaran virus corona dengan pemerintah, OJK dan LPS. Kami terus memantau dan mencermati dan menempuh langkah yang diperlukan dalam memitigasi dampak covid-19 terhadap makro ekonomi, sistem keuangan dan ekonomi kita,” ucap Perry saat telekonferensi di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Saat ini Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tengah menuju Rp16.000 per USD. Di mana saat ini Rupiah berada di Rp15.712 per USD menurut referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis point (bps) menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,75%

Perry menjelaskan, keputusan bank sentral menurunkan suku bunga dikarenakan sejalan dengan kondisi global. Di mana saat ini perekonomian global masih dalam kondisi ketidakpastian. "Ke depan dan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Suku bunga ditahan karena ekonomi Indonesia terkendali berkat kebijakan makrofundamental," jelasnya. Perry menambahkan, strategi moneter perlu dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pergantian tahun. Selain itu hal tersebut juga dilakukan jntu mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. "Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian," kata Perry.

