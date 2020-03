JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) akan mengoperasikan secara penuh Bandara Baru Internasional Yogyakarta (New Yogyakarta Ineternational Airport/NYIA) atau Bandara Kulonprogo pada esok hari. Bandara ini bakal menampung 20 juta penumpang setiap harinya.

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan, pengoperasian bandara NYIA ini bisa mengurangi beban di Bandara Adisutjipto. Adapun saat ini kapasitas tampung dari Bandara Adistjipto adalah 1,8 juta penumpang, namun dalam realitanya ada 8,4 juta penumpangyang dilayani setiap tahunnya

"Karena NYIA ini mampu menampung 20 juta penumpang per tahun," ujarnya dalam acara telekonferensi, Sabtu (28/3/2020).

Nantinya lanjut Faik Fahmi, penerbangan dari Bandara Adisutjipto akan dipindah ke NYIA. Ada sekitar tambahan 136 pergerakan pesawat yang terdiri dari 68 flight dan 68 landing.

"Dengan ada rencananya kepindahan maka akan ada tambahan Adisutjipto ke NYIA. 136 movement," ucapnya.

Dengan adanya tambahan ini artinya akan ada 168 movement atau pergerakan pesawat setiap harinya. Adapun jumlah yang sekarang sudah ada sejak Mei 2019 lalu adalah 32 pergerakan pesawat dengan rincian 16 flight dan 16 landing.

"Ada 32 movement penerbangan. 16 take off dan landing yang sudah ada dan beroperasi diluar yang ada di Adisutjipto. Ditambah dengan yang existing total 168 movement penerbangan. ada 84 flight yang take off dan 84 flight yang landing di NYIA," kata Faik Fahmi.

